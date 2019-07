Uma em cada dez crianças não foi vacinada em 2018

RTP15 Jul, 2019, 17:36 / atualizado em 15 Jul, 2019, 17:36 | Mundo

De acordo com os dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) e da UNICEF, desde 2010 que as taxas de vacinação revelam uma “perigosa estagnação”. Em todo o mundo, 86% das crianças foram vacinadas contra algumas das doenças mais fatais. Ainda assim, a UNICEF aleta que “não é suficiente”.



"As vacinas são uma das nossas ferramentas mais importantes para prevenir surtos e manter o mundo seguro", afirmou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.



Ainda assim, a falta de acesso aos serviços mínimos de saúde, devido à pobreza e aos conflitos sociais, faz com que a maior parte das crianças seja facilmente esquecida.



"Muitas vezes, são os que estão em maior risco -- os mais pobres, os mais marginalizados, os afetados por conflitos ou forçados a sair das suas casas - quem perde persistentemente", ressalvou o diretor-geral da OMS.



Para proteger e prevenir o mundo contra os surtos de doenças – facilmente evitáveis através de vacinas - é necessário elevar a taxa de cobertura por vacinação para os 95%. Só com esta meta é que vai ser possível proteger todas as crianças.



Contudo, a maioria das crianças não é vacinada por viver nos países mais pobres ou naqueles que se encontram em "estados problemáticos ou afetados por conflitos", revelou a UNICEF.



O Afeganistão, a República Centro-Africana e a Etiópia, são apenas alguns dos 16 países que fazem parte dessa lista.



No ano passado, foram registados quase 350 mil casos de sarampo, mais do dobro do que em 2017.



"Como o sarampo é muito contagioso, os surtos apontam para comunidades que não estão vacinadas devido a acesso, custos ou, em alguns locais, complacência. Temos que fazer todos os esforços para conseguir imunizar todas as crianças", insistiu a diretora executiva da UNICEF, Henrietta Fore.



O risco de contração deste tipo de doenças aumenta drasticamente devido às condições em que vivem. O acesso reduzido aos cuidados de saúde faz com que, na maior parte dos casos, não seja possível salvá-las.



"Se estas crianças ficarem doentes, correm o risco de sofrer as consequências mais graves para a saúde e têm menor probabilidade de aceder a tratamentos e cuidados de saúde que salvam vidas", revelou a organização.



“As vacinas salvam 3 milhões de vidas todos os anos, contudo a desconfiança pública, alimentada por informações insuficientes, imprecisas ou prejudiciais, mostra que estamos a dar um passo para trás na luta contra a prevenção de doenças infeciosas”, advertiu o diretor de advocacia da Unicef Uk, Alastair Harper.