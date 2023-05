"Uma importante visita para a vitória". Volodymyr Zelensky inicia visita a Roma

O Vaticano confirmou também, antes de chegada de Zelensky, um encontro durante a tarde entre o Presidente ucraniano e o Papa Francisco.





"Hoje, em Roma, vou reunir-me com o Presidente de Itália, Sergio Mattarella, com a primeira-ministra, Giorgia Meloni, e com o Papa. Uma importante visita para a vitória de Ucrânia", escreveu o Presidente ucraniano nas redes.





Será o primeiro encontro de Zelensky e do papa desde que começou a guerra, apesar de ambos já se conhecerem, porque Francisco recebeu, em audiência, o Presidente ucraniano em 08 de fevereiro de 2020.





O presidente da Ucrânia foi recebido no aerporto Ciampino, em Roma, pelo ministro dos Negócios Estrangeiros italiano, Antonio Tajani, noticiou a agência ANSA.





A comitiva dirigiu-se de imediato ao palácio Quirinale onde se deu o encontro entre os Presidentes. "Estamos consigo em pleno", garantiu Sergio Matarella a Zelensky, de acordo com a Agência Reuters.







À espera de Zelensky no exterior do palácio, um grupo de ucranianos refugiados em Itália demonstrou o seu apoio aos esforços de Kiev para vencer a guerra.





Na cidade foi imposto um grande dispositivo de segurança, com a agenda exata de Zelensky a permanecer secreta. De acordo com a televisão estatal italiana, foi aberta uma zona de exclusão aérea nos céus italianos e atiradores de elite da polícia foram colocados estrategicamente em edifícios altos.







Fugas de informação na imprensa alemã alegam que Volodymyr Zelensky poderá seguir para Berlim após a etapa italiana, para se encontrar domingo com os líderes do país e receber o Prémio europeu Carlos Magno.





Berlim não confirmou oficialmete a visita.





O Governo alemão anunciou contudo este sábado uma ajuda militar adicional à Ucrânia no valor de mais de 2,7 mil milhões de euros, incluindo tanques, sistemas antiaéreos e munições.





O ministro da Defesa, Boris Pistorius, disse que Berlim quer mostrar, com o último fornecimento de armas, que a Alemanha está "seriamente empenhada no apoio" à Ucrânia.







com agências