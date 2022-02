Uma nova maneira de fazer a guerra por parte da Rússia

Para além dos mísseis de cruzeiro foram usados mísseis balísticos, numa variedade de que as forças russas dispõem. Rob Lee acredita que a Rússia já está a usar tecnologia mais recente, misturada com tecnologia da era soviética.Para o especialista, estes ataques foram planeados de forma cuidadosa e está a ser posta em prática na Ucrânia a tática americana usada no Iraque em 1991 e em 2003.O plano é neutralizar a defesa aérea antes de qualquer invasão por terra e antes de o espaço aéreo ucraniano ficar dominado pela aviação russa. Rob Lee acredita que Vladimir Putin estudou a situação, tirando notas dos conflitos dos anos 90 para não cometer os mesmos erros cometidos na Chechénia e replicar o sucesso na Geórgia, em 2008.O especialista compara esta situação à declaração de guerra da NATO à Jugoslávia em 1999, depois de os sérvios serem acusados de limpeza étnica no Kosovo. A guerra começou com lançamento de mísseis, tal como aconteceu no Iraque, por parte dos Estados Unidos, em 1991.A Guerra no Kosovo foi vista de forma atenta por parte de Putin. A Jugoslávia, um antigo parceiro da União Soviética, foi desmantelada. Esta pode ser uma maneira de a Rússia reverter a situação e mostrar à NATO que vai tratar a Ucrânia tal como a aliança transatlântica tratou a antiga Jugoslávia.Ao estudar a maneira de os Estados Unidos fazerem guerra nos anos 90, de bombardear os locais pelo ar e depois entrar em confrontos por terra, nos locais de guerra. Com a queda da hegemonia militar dos Estados Unidos, a Rússia modernizou o seu setor militar, como já havia mostrado em conflitos como o da Síria. Forças especiais, a marinha russa e a força aérea da Rússia estiveram lá e nos últimos anos têm treinado intensamente, especialmente em exercícios conjuntos com a Bielorrússia.Algumas das unidades militares que foram destacadas para atacar a Ucrânia fazem parte das divisões Taman e Kantemirovskaya. Estas são unidades conhecidas por terem boa mobilidade no terreno e que terão importância vital num ataque armado no país vizinho. Existe uma grande variedade de outras forças nas 150 mil tropas russas concentradas na fronteira com a Ucrânia.Todas estas forças apoiam a teoria de que Vladimir Putin investiu e modernizou em grande escala o setor militar na Rússia e quer agora mostrar o seu poder militar com uma nova estratégia de guerra. Uma estratégia que se apoia nos erros cometidos nos anos 90 pelos Estados Unidos e pela NATO, mostrando ao mundo que o dinheiro investido nas forças militares da Federação Russa valeu a pena.Com este ataque, o pior desde a II Guerra Mundial em território europeu, o mundo verá se os russos conseguem neutralizar os ucranianos ou se terão vários problemas no terreno.