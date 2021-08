Uma pessoa resgatada junto a Canárias em embarcação onde 40 podem ter morrido

Esta mulher, que se encontrava "em má condição", foi transportada para um hospital em Las Palmas, indicou à AFP um porta-voz da guarda costeira.



Avisados por um petroleiro que tinha avistado a embarcação, os salvadores encontraram a mulher a cerca de 250 quilómetros das Canárias, ao largo da costa do noroeste de África.



A migrante disse que tinha começado a viagem com "uma quarentena de pessoas" segundo o mesmo porta-voz.



As chegadas de migrantes às Canárias, que pressupõem uma travessia particularmente perigosa, conheceram um aumento exponencial desde o final de 2019, com o endurecimento dos controlos no Mediterrâneo.



Em 2020, ano recorde depois de outra crise em 2006, chegaram às Canárias 23.023 pessoas, ou seja, oito vezes mais do que no ano anterior, segundo o Ministério do Interior de Espanha.