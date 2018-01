Uma polémica alemã: crianças-soldados nas fileiras da Bundeswehr

RTP09 Jan, 2018, 13:21 / atualizado em 09 Jan, 2018, 14:00 | Mundo

Uma reportagem hoje publicada no diário Rheinische Post dá conta da existência de 2128 recrutas com menos de 18 anos de idade, actualmente ao serviço da Bundeswehr, dos quais 448 do sexo feminino.



Este número não só surpreende por ser relativamente elevado, como por se encontrar em rápido crescimento: ele triplicou desde 2011 e tornou-se um tema destacado para o grupo parlamentar do Partido da Esquerda (PdL).



Com efeito, segundo o Ministério da Defesa teve de esclarecer em resposta a uma interpelação daquele partido, a proliferação de menores nas fileiras tem aumentado dramaticamente desde a abolição do serviço militar obrigatório. Em 2011, havia 689; em 2016, esse número já atingia 1.907. E no ano passado continuou a subir.



O número de menores do sexo feminino registou um salto ainda mais espectacular: de 57 que eram em 2011, tinham passado a ser oito vezes mais no mesmo lapso de tempo.

Ministra da Defesa posta em xeque

Comentando a resposta da ministra da Defesa, Ursula von der Leyen, a especialista do PdL para esta área, Evrim Sommer, afirmou que a ministra "não tem visivelmente escrúpulos alguns em baixar cada vez mais a idade de recrutamento". E acrescentou que, com um tal registo de recrutamento de menores, a Alemanha perde toda a autoridade para criticar outros países pelo uso e abuso de crianças-soldados.



É certo que a Bundeswehr tem como norma não enviar menores para missões internacionais em áreas de guerra. Mas o treino desses menores inclui todos os itens que devem cumprir os recrutas maiores de idade, tal como o treino com armas e munições de combate - o que não deixa de apresentar uma curiosa contradição com a campanha que fizeram a mesma ministra von der Leyen em 2008, na altura ministra da Juventude do Governo de Merkel, contra o acesso das crianças a jogos de guerra.

Rejuvenescimento da Bundeswehr e crise social

O aumento do número de jovens com menos de 18 anos nas fileiras da Bundeswehr tem sido explicado por dois factores convergentes: por um lado, as necessidades do próprio Exército desde a abolição do serviço militar obrigatório, com a tendência para o envelhecimento dos quadros, que se tem procurado contrariar com atraentes campanhas de recrutamento muito dirigidas aos segmentos mais jovens da população.



Por outro lado, a escassez de empregos com futuro tem aumentado a sensibilidade dos jovens às campanhas de recrutamento. Em especial, as jovens do sexo feminino, atingidas por uma taxa de desemprego mais elevada e por maiores dificuldades nas suas carreiras profissionais, têm vindo a candidatar-se com maior frequência a um lugar na Bundeswehr.

Direito internacional e leis nacionais

O recrutamento de jovens com menos de 18 anos de idade não constitui forçosamente uma violação do direito internacional. Segundo a convenção da ONU sobre crianças-soldados, de 1989, apenas são considerados como tais os e as adolescentes com menos de 15 anos.



No entanto, a partir de 2002, um protocolo adicional a essa convenção fixa em 18 anos a idade mínima para o recrutamento obrigatório. Para o voluntariado, continua, contudo, a admitir-se um limite inferior de 14 anos. Além disso, o protocolo adicional só foi ratificado por um número limitado de países.



Organizações como a UNICEF, a "Terre des hommes" e a "Amnistia Internacional" consideram além disso como "crianças-soldados" todos os jovens com menos de 18 anos de idade que sejam recrutados mesmo para missões logísticas ou sanitárias, e sem envolvimento directo em acções de combate.



Nessas missões incluem-se as de informadores, de carregadores, de cozinheiros - ou mesmo a prostituição que a muitas dessas crianças é imposta como função. Na Alemanha, a ONG "Deutsches Bündnis Kindersoldaten" [Liga Alemã das Crianças-Soldados] tem como objectivo promover a reprovação pela opinião pública internacional da utilização de recrutas abaixo dos 18 anos, tenham eles chegado às fileiras sob coacção ou voluntariamente.



Em Portugal, a lei só admite o recrutamento de pessoas com 18 anos completos. Na Alemanha, as campanhas de recrutamento dirigem-se a jovens entre os 15 e os 18 anos de idade.