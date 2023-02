Uma semana depois dos sismos. Mais de 35 mil mortos na Turquia e na Síria

A catástrofe causada pelos sismos de há uma semana - com magnitudes de 7.8 e 7.5 na escala de Richter - deixou um quadro de destruição. De acordo com a agência France Presse, as autoridades turcas avançam com 31.643 mortos. Na Síria confirmam-se 3.581.





A ONU avançou, no domingo, que o número de vítimas mortais poderá duplicar, dado que milhares de pessoas continuam sob os escombros dos prédios que colapsaram.

A ajuda humanitária e de resgate corre contra o tempo nas regiões afetadas, numa tentativa de salvar eventuais sobreviventes.

Xadrês da diplomacia e conflitos condicionam ajuda

A France Presse dá conta de confrontos entre grupos não identificados, que já levaram a que as equipas de salvamento alemãs e o exército austríaco suspendessem as operações na Turquia. Os operacionais alegam estar perante uma “situação de segurança cada vez mais difícil".



Na Síria, a pressão repete-se. O contexto de guerra civil no território afetado pela catástrofe, a noroeste do país, acentua a insegurança da ajuda vital.



A região é uma das que estão sob controlo de forças rebeldes, designadamente o grupo islâmico Hayat Tahrir al-Sham (HTS), que combate o regime do presidente Bashar al-Assad e conta com o apoio da Rússia e do Irão.





A ONU e os EUA classificam o HTS como uma organização terrorista.





Os EUA pediram a aos adversários na Síria que concedam passagem imediata à assistência humanitária., advertiu um porta-voz do conselho de segurança nacional da Casa Branca no domingo.

Por sua vez, uma fonte do HTS que não estava autorizada a falar com a comunicação social avançou à Reuters que o grupo não permitiria ajuda vinda do lado sírio controlado pelo Governo: “Não permitiremos que o regime tire vantagem da situação para mostrar que está ajudando”.

OMS na Síria

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, esteve durante o fim de semana na Síria e encontrou-se com com Assad em Damasco, no domingo.



“Assad está aberto a considerar pontos de acesso transfronteiriços adicionais para esta emergência”, adiantou o responsável aos jornalistas.





Tedros afirmou também que a OMS ainda está à espera de luz verde das áreas controladas pelos rebeldes antes da ajuda humanitária prosseguir e reiterou que irá acompanhar "fornecimentos médicos de emergência de cerca de 37 toneladas".





O chefe de ajuda da ONU, Martin Griffiths, que está na Turquia e deve visitar a Síria, disse à Sky News no sábado que irá pedir ao Conselho de Segurança para autorizar o acesso de ajuda através de mais duas passagens de fronteira, argumentando que há “um caso humanitário muito claro”.





No entanto,Entretanto, a fronteira que divide a Turquia e a Arménia reabriu pela primeira vez, em 35 anos, para providenciar ajuda às vítimas.

c/ agências