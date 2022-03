"Uma vergonha". Activista palestiniano critica discurso de Zelensky no Knesset

No entanto, Ghanem considera também, na carta aberta dirigida a Zelensky, que esse discurso foi "uma vergonha perante as lutas a nível mundial pela liberdade e pela libertação, em especial a do povo palestiniano". E explica que o presidente ucraniano "confundiu os papéis do ocupante e do ocupado" e que tem uma prática de "dois pesos e duas medidas".





Para além de enumerar diversas violações do direito internacional por Israel, desde a limpeza étnica praticada de 1948 em diante, até ao bombardeamento indiscriminado de populações civis, o intelectual palestiniano recorda a dualidade de critérios manifestada por Zelensky ao abandonar em 2020 o comité da ONU para o exercício dos direitos do povo palestiniano e acrescenta: "Você apoiou mesmo o direito israelita à 'autodefesa' quando Israel praticava as formas mais extremas de agressão contra o nosso povo".





E esta política de dois pesos e duas medidas continuou depois de se ter iniciado a invasão russa, lembra também Ghanem, com os pedidos sucessivos de Zelensky no sentido de uma intervenção israelita a seu favor.





O activista palestiniano diz regozijar-se por Zelensky ter conseguido o apoio de uma ampla coligação internacional, mas acrescenta que também desejaria "convencer o mundo a mobilizar-se com idêntica força para obrigar Israel a inclinar-se perante as resoluções internacionais".





Já antes de Ghanem, o historiador israelita Ilan Pappé, professor na universidade britânica de Exeter, lembrara em tom igualmente crítico a decisão de retirar a Ucrânia do comité da ONU para a investigação dos crimes de guerra cometidos em 2021 na Faixa de Gaza. E recordara, sobre a posição na altura assumida por Zelensky: "Ele declarou que a única tragédia em Gaza era a sofrida pelos israelitas. Se assim fosse, então os russos seria os únicos que sofrem na Ucrânia".





O discurso de Zelensky em 20 de março fora boicotado pelos deputados da Lista Árabe Conjunta, que em sinal de protesto se retiraram do Knesset. No entanto, a maioria dos partidos e da imprensa israelita reagiram negativamente ao discurso do presidente ucraniano.