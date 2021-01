UNESCO alerta para 800 milhões de alunos afetados pela pandemia no mundo

No Dia Internacional da Educação, a UNESCO alerta para as consequências que a gestão da crise sanitária está a ter na aprendizagem.



Já se perderam dois terços de um ano Académico.



Atualmente, 800 milhões de estudantes ainda sofrem as consequências da Pandemia no ensino.



Os encerramentos prolongados e repetidos das escolas estão a ter um impacto psicossocial crescente nos alunos e a aumentar o risco de desistência.



Os mais vulneráveis são os mais prejudicados.



A UNESCO considera, por isso, que o encerramento escolar completo "deve ser o último recurso... e a reabertura em segurança uma prioridade".



Há escolas encerradas em 31 países.



Em abril do ano passado, 190 países tinham as escolas fechadas.



A UNESCO pede a inclusão de professores e educadores nas prioridades do Plano de Vacinação.