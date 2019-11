UNESCO denuncia impunidade nos assassínios de jornalistas

entre 2006 e 2018 foram registados 1.109 casos de assassínio de jornalistas em todo o mundo.

"Em todo o globo, o jornalismo está sob ataque". É a conclusão de um relatório divulgado pela agência das Nações Unidas revela que





Destes casos, apenas 10 por cento já foram julgados. Entre os restantes, 57 por cento não estão a ser julgados ou ainda estão em andamento, e sobre os restantes 33 por cento não há qualquer informação.





"Ainda que o público tenha acesso a mais conteúdo que nunca, a combinação entre a polarização política e a mudança tecnológica facilitou a rápida disseminação do discurso de ódio, misoginia e noticias falsas. (…) Em cada vez mais países, os jornalistas enfrentam ataques físicos e verbais que ameaçam a sua capacidade de fazer chegar notícias e informações ao público", acrescenta ainda o relatório.







, publicado por ocasião do Dia Internacional pelo Fim da Impunidade para os Crimes contra Jornalistas, que se assinala a 2 de novembro, a UNESCO dá conta de um incremento de 18 por cento no número de crimes entre 2014 e 2018, por comparação aos cinco anos anteriores.

De acordo com esta agência da ONU, grande parte dos homicídios de profissionais de comunicação social ocorreu em Estados árabes, com 30 por cento dos casos, seguindo-se as regiões da América Latina, que reúne 26 por cento de casos e ainda a Ásia-Pacífico, com 24 por cento.







Quanto aos países mais mortíferos para os jornalistas, entre 2012 e 2016, 86 jornalistas morreram na Síria, 46 no Iraque, 37 no México, 36 na Somália, 30 no Paquistão e 29 no Brasil.







Outra das conclusões deste relatório é que mais de metade das mortes de jornalistas (55%) ocorreu fora de zonas de conflito.







"Esta tendência mostra que há uma mudança de natureza de assassinatos dos jornalistas, que são geralmente alvos a abater devido a reportagens sobre política, crime e corrupção", refere o comunicado da UNESCO sobre o relatório.







Sobre o ano de 2019, a UNESCO revela nesta data que registou até ao momento menos assassinatos que em igual período do ano passado. Até 30 de outubro de 2019, foram assassinados 43 jornalistas, número que se compara aos 90 assassinatos em igual período do ano passado.





"A UNESCO responsabiliza os que colocam os jornalistas em risco, os que assassinam os jornalistas, os que nada fazem para acabar com esta violência. O assassínio de um jornalista nunca deve significar o fim da busca da verdade", enfatiza Audrey Azoulay, diretora-geral da UNESCO.





O relatório conclui também que 93 por cento dos jornalistas assassinados eram jornalistas locais. Por isso, o foco deste ano no Dia Internacional do Fim da Impunidade para os Crimes Cometidos Contra os Jornalistas estará centrada nesta questão, com várias ações de sensibilização.





"Queremos questionar a ideia de que os assassínios só ocorrem longe do olhar do público e visam principalmente correspondentes estrangeiros em zonas de guerra", sublinhou Audrey Azoulay.





Desde julho que a UNESCO administra o Fundo Mundial de Defesa dos Media (Global Media Defense Fund), um plano de ação criado por iniciativa do Reino Unido e Canadá. Os dois países anunciaram na altura o contributo superior a quatro milhões de euros ao longo de cinco anos.





Na altura, a responsável da UNESCO referia que o fundo terá como objetivo permitir "reforçar a proteção jurídica dos profissionais da comunicação social e financiar formações em segurança" dos repórteres.