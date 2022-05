União Africana condena "nos mais fortes termos" ataque a base na Somália

Segundo os dados mais recentes, pelo menos 38 pessoas - 25 soldados do Burundi, oito militares da Somália e cinco civis - morreram no ataque à base militar da missão em Shabelle, no sul da Somália.

Em comunicado, Moussa Faki Mahamat homenageia os militares burundeses da Missão de Transição da União Africana na Somália (ATMIS) "que perderam a vida a tentar levar paz e estabilidade" ao país.

Estende ainda "sinceras condolências às famílias enlutadas, ao Governo e ao povo do Burundi" e deseja uma recuperação rápida aos feridos.

Moussa Faki Mahamat reitera que "este ataque odioso não irá reduzir a determinação das forças da ATMIS" e reafirma "o compromisso contínuo e inabalável da UA em apoiar o Governo e o povo somali na sua busca para alcançar a paz e a segurança sustentáveis".

O responsável da UA apela ainda à comunidade internacional para aumentar o apoio aos serviços de segurança somalis e à missão ATMIS.

O ataque de terça-feira foi lançado às primeiras horas da manhã, com uma grande explosão seguida de uma intensa troca de tiros, disse o vice-comissário do distrito de El Baraf, cidade a 130 quilómetros a norte de Mogadíscio e onde está localizada a base.

O ataque foi reivindicado pelo grupo Al-Shebab, que alegou ter matado até 59 soldados e ferido dezenas, e disse que tinha o "controlo total da base militar", depois de ter iniciado o ataque com atentados suicidas à bomba, segundo os relatos da imprensa local veiculados pela Efe.

O Governo federal da Somália condenou o ataque "nos termos mais fortes possíveis" e enviou as "mais profundas condolências" às vítimas e às suas famílias, bem como à UA e ao Governo e povo do Burundi.

Desde 2007, a União Africana tem uma missão militar em solo somali (AMISOM), composta por cerca de 20.000 soldados que operam com mandato das Nações Unidas, para ajudar as forças somalis na sua batalha para estabilizar este país do Corno de África.

Em 31 de março, a AMISON foi substituída pela ATMIS, após aprovação de uma resolução no Conselho de Segurança da ONU, missão que prevê uma redução gradual dos militares posicionados na Somália e a retirada de todo o efetivo militar em dezembro de 2024.

O Al-Shebab, que se juntou à rede terrorista Al-Qaida em 2012, controla áreas rurais do centro e sul da Somália, onde procura estabelecer à força um Estado islâmico Wahhabi (ultraconservador).

A Somália caiu num estado de conflito e caos com a deposição do ditador Mohamed Siad Barre, em 1991, que deixou o país sem um governo eficaz e nas mãos de senhores da guerra e milícias islâmicas como o Al-Shebab.