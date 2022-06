União Africana exige investigação sobre morte de migrantes em Melilla

2/2: I call for an immediate investigation into the matter and remind all countries of their obligations under international law to treat all migrants with dignity and to prioritize their safety and human rights, while refraining from the use of excessive force. — Moussa Faki Mahamat (@AUC_MoussaFaki) June 26, 2022

No Twitter, o presidente da comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat,, acrescentou o responsável.Na sexta-feira, pelo menos 23 migrantes morreram a tentar chegar a Melilla.A edição desta segunda-feira do jornalconta que, no domingo, vários trabalhadores escavaram um local para 21 sepulturas em espaço aberto no cemitério de Nador, em Sidi Salem.“Só temos dois buracos para escavar. Começamos no sábado e vamos terminar esta tarde”, afirmou um trabalhador sob anonimato, que adiantou ainda que os funerais devem ocorrer esta segunda-feira.As autoridades marroquinas confirmam a morte de 23 migrantes, mas várias organizações civis dão conta de um número muito superior.





🔴Confirmamos treinta y siete víctimas en la tragedia de Melilla. Las cifras no son definitivas pueden seguir aumentando #DEP. — Helena Maleno Garzón (@HelenaMaleno) June 25, 2022



No sábado, várias organizações não-governamentais divulgaram uma declaração conjunta em que exigem uma investigação sobre o tratamento dos migrantes na tentativa de atravessar a fronteira. A Associação Marroquina para os Direitos Humanos (AMDH) pediu especificamente que os enterros não ocorressem sem uma investigação e a restituição das vítimas mortais aos respetivos familiares.





"Exigimos o fim das políticas criminais financiadas pela União Europeia e os seus vários cúmplices", lê-se no documento. "Apelamos às representações diplomáticas dos países africanos, presentes emMarrocos, para que assumam plenamente as suas responsabilidades", acrescentam ainda.







Plus d'ONG signent une déclaration collective pour dénoncer les violation de ce vendredi noir à Nador.

Où sont les centaines d'ONG qui prétendent défendre les migrants au Maroc.

L'argent européen les fait taire même s'il s'agit de 27 migrants morts. pic.twitter.com/2RGUkrzd3H — AMDH Nador (@NadorAmdh) June 25, 2022



Cimeira da NATO em Madrid

Em Espanha, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez,No sábado, Sánchez culpou as máfias que traficam seres humanos pelo “assalto violento contra a integridade territorial de Espanha”.Os enclaves espanhóis de Ceuta e Melilla são as únicas fronteiras terrestres da União Europeia com o continente africano, neste caso com Marrocos. Ainda que as tentativas para atravessar a fronteira sejam frequentes, estaAs relações entre Marrocos e Espanha viveram meses de tensão depois daEm retaliação contra Espanha,Quase um ano volvido sobre esta crise, o primeiro-ministro espanhol reconhecia, em março último, que a proposta para criar um Saara Ocidental autónomo controlado por Rabat era a iniciativa “mais séria, realista e credível” para pôr fim a décadas de disputa pela ex-colónia espanhola.Numa carta enviada ao rei Mohammed VI, o chefe do Governo espanhol reconhecia a “importância da questão do Saara para Marrocos”.Segundo o jornal El País , a NATO irá estender pela primeira vez a sua proteção às cidades autónomas de Ceuta e Melilla, garantindo a defesa da “soberania e integridade territorial dos países”.A Aliança Atlântica deverá aprovar a medida na Cimeira de Madrid, que se realiza esta semana entre terça-feira e quinta-feira.