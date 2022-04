União Africana felicita Emmanuel Macron pela reeleição

"Dirijo as minhas calorosas felicitações ao presidente Emmanuel Macron pela sua brilhante reeleição. Estou feliz por prosseguir com ele o nosso compromisso de construir entre a África e a França, e mais amplamente a Europa, relações renovadas e mutuamente vantajosas", escreveu no Twitter o presidente da Comissão da UA, Moussa Faki Mahamat.

O centrista Emmanuel Macron foi no domingo reeleito Presidente de França, obtendo 58,55% dos votos na segunda volta das eleições, contra 41,45% de Marine Le Pen, a candidata de extrema-direita, segundo resultados oficiais definitivos divulgados hoje pelo Ministério do Interior francês.

Em 2017, a primeira vez que os dois se enfrentaram nas eleições presidenciais, Emmanuel Macron venceu com 66,10% dos votos, contra 33,90% de Marine Le Pen, ou seja com uma vantagem significativamente mais clara do que nas eleições de domingo.