União Africana preocupada com situação política e de segurança

Numa declaração difundida hoje pela organização, Moussa Faki Mahamat, disse estar "profundamente preocupado com os desenvolvimentos políticos e de segurança na República Centro-Africana" e condenou "veementemente o recrudescimento da violência em algumas partes do país, de que resultou perda de vidas humanas e que tem como objetivo perturbar o processo eleitoral".

A República Centro-Africana, onde Portugal tem tropas destacadas, tem eleições marcadas para domingo e o Governo sustenta que está em curso uma tentativa de golpe de Estado por parte do ex-presidente François Bozizé, enquanto os líderes dos três principais grupos armados, que ocupam grande parte do território da RCA e conduzem uma ofensiva no norte e oeste do país, anunciaram a criação de uma coligação.

Os três grupos ameaçaram atacar se detetarem que o atual Presidente está a organizar fraudes para conseguir um segundo mandato.

Neste contexto, o presidente da Comissão da União Africana condenou igualmente "qualquer conluio entre certos atores políticos e grupos armados".

Moussa Faki Mahamat lembrou "a todos os atores políticos que as eleições continuam a ser o único meio legítimo de acesso ao poder" e apelou para "um trabalho conjunto para realizar eleições em conformidade com a Constituição da República Centro-Africana e com as normas e princípios internacionais, continentais e regionais".

Pediu ainda "calma" e "contenção" à população e aos atores políticos, exortando-os a "trabalharem para a plena implementação dos acordos de paz".

A União Africana terá uma missão de observação eleitoral na República Centro-Africana juntamente com as Nações Unidas, a Comunidade Económica dos Estados da África Central (CEDEAO) e outras organizações internacionais.

As eleições gerais de 27 de dezembro na República Centro-Africana vão ser disputadas por 17 candidatos à presidência, incluindo o atual chefe de Estado, Faustin Archange Touadéra, numa votação que vai também decidir a composição do parlamento.

Faustin Archange Touadéra procura um segundo mandato, sendo apontado como o favorito à vitória.

A República Centro-Africana foi devastada pela guerra civil depois de uma coligação de grupos armados dominados por muçulmanos, a Séléka, ter derrubado o regime do Presidente François Bozizé em 2013.

Os confrontos entre a Séléka e milícias cristãs e animistas anti-Balaka provocaram milhares de mortes.

A recém-criada coligação reúne agora grupos das milícias Séléka e anti-Balaka contra o regime do Presidente Faustin Archange Touadera.

Desde 2018, a guerra evoluiu para um conflito de baixa intensidade no qual grupos armados competem pelo controlo dos recursos do país, principalmente gado e minerais, e cometem regularmente abusos contra a população civil.

Portugal tem atualmente na RCA 243 militares, dos quais 188 integram a missão da ONU (Minusca) e 55 participam na missão de treino da União Europeia (EUTM), liderada por Portugal, pelo brigadeiro general Neves de Abreu, até setembro de 2021.