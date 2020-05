União Africana reforça apelo para perdão da dívida do continente

"Reiteramos o nosso apelo a um pacote abrangente e sólido de estímulo económico para África que inclua perdão da dívida e outras medidas de apoio às necessidades humanitárias imediatas do continente e à necessária recuperação económica", disse.

O Presidente sul-africano, que este ano assume a presidência rotativa da União Africana, falava hoje, numa mensagem dirigida ao continente para assinalar o Dia de África.

Cyril Ramaphosa destacou a liderança e a estratégia da União Africana na gestão da pandemia provocada pelo novo coronavírus, que causou até hoje 3.348 mortes e mais 111 mil casos de infeção em 54 países, mas reconheceu que para fazer "face à escalada da crise humanitária" é preciso "aprofundar a solidariedade".

"Apelamos aos países desenvolvidos, às instituições multilaterais e à comunidade de doadores para que forneçam aos países vulneráveis em todo o mundo, especialmente no nosso continente, o apoio necessário, sob a forma de diagnósticos e de material médico e terapêutico, bem como o apoio financeiro necessário para assegurar os meios de subsistência das pessoas vulneráveis", afirmou.

Por outro lado, Ramaphosa assinalou que a pandemia mostrou que "África é capaz de trabalhar em conjunto para resolver os seus próprios problemas" e saudou os profissionais da saúde e o Centro Africano para o Controlo e Prevenção de Doenças pela sua liderança na resposta à covid-19.

O líder da União Africana sublinhou a necessidade de assegurar que a pandemia não reverta os ganhos alcançados em matéria de desenvolvimento nem comprometa a operacionalização da Zona de Comércio Livre Continental Africana, que considerou "o passo mais ambicioso até à data no sentido da integração pan-africana".

Por outro lado, Ramaphosa manifestou preocupação com o impacto da pandemia nas agendas africanas de segurança, paz e estabilidade, democracia e direitos humanos, emancipação das mulheres e proteção do ambiente.

"Não devemos, em circunstância alguma, permitir que esta emergência sanitária mundial faça descarrilar os nossos esforços para silenciar as armas no continente", salientou.

"Os trágicos conflitos que estão a gerar instabilidade em vários países estão a exigir um pesado tributo à vida humana e têm de acabar. Temos de continuar a afirmar a supremacia do diálogo sobre a intervenção militar", acrescentou.

Recordando a turbulência e as dificuldades que África tem conhecido ao longo da História e os desafios dos fundadores da Organização da Unidade Africana (OUA), há 57 anos, Ramaphosa desafiou o continente a "fixar os olhos no futuro".

"Se permanecermos unidos, ultrapassaremos esta pandemia, recuperar-nos-emos e restauraremos as nossas economias, melhoraremos as condições do povo e seremos herdeiros dignos do legado dos grandes africanos que se reuniram em Adis Abeba, em 1963, para formar a OUA", frisou.

África assinala hoje os 57 anos da criação da Organização da Unidade Africana.

Em maio de 1963, à medida que a luta pela independência do domínio colonial ganhava força, líderes de Estados africanos independentes e representantes de movimentos de libertação reuniram-se em Adis Abeba, na Etiópia, para formar uma frente unida na luta pela independência total do continente.

Da reunião saiu a carta que criaria a primeira instituição continental pós-independência de África, a OUA, antecessora da atual União Africana.

A OUA, que preconizava uma África unida, livre e responsável pelo seu próprio destino, foi estabelecida em 25 de maio de 1963, que seria também declarado o Dia de África.

Em 2002, a OUA foi substituída pela União Africana, que reafirmou os objetivos de "uma África integrada, próspera e pacífica, impulsionada pelos seus cidadãos e representando uma força dinâmica na cena mundial".