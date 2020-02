União Africana repudia plano de Donald Trump para o Médio Oriente

"O recente plano americano-israelita, chamado de `acordo do século`, foi elaborado sem nenhuma consulta com os representantes legítimos do povo palestiniano", considerou Moussa Faki Mahamat, num comunicado divulgado esta segunda-feira.

A UA transmitiu a sua "grande preocupação" em relação a este novo plano, apresentado na semana passada em Washington e que é considerado favorável aos interesses de Israel.

Faki Mahamat reiterou a "solidariedade da UA com o povo palestiniano na sua legítima busca de um Estado independente e soberano, com Jerusalém Leste como capital".

O responsável da União Africana apelou para novos esforços internacionais "sinceros" para encontrar uma solução justa e duradoura para o conflito entre Israel e Palestina.

O mapa desenhado pelos Estados Unidos da América (EUA) prevê a anexação, por parte de Israel, do vale do Jordão, que constitui cerca de 30% do território da Cisjordânia, além de estabelecer Jerusalém como capital israelita, ao arrepio das resoluções da Organização das Nações Unidas.

De acordo com este plano, a futura capital israelita situar-se-ia nos subúrbios de Jerusalém "a leste e a norte" do muro israelita.

Todos os países africanos, à exceção dos Camarões e Eritreia, reconhecem a Palestina como um Estado.