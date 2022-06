União das esquerdas "pouco equilibrada" e com "pontos por aprofundar" - Yannick Jadot

O candidato dos Verdes às eleições presidenciais francesas, Yannick Jadot, considera que a coligação de esquerda NUPES está "pouco equilibrada" e tem pontos por "aprofundar", apesar de defender que "todos vão beneficiar" com a união.

Em declarações à agência Lusa à margem de uma ação de campanha no 12.º bairro de Paris, Jadot reconheceu que a Nova União Popular Ecológica e Social (NUPES) -- uma coligação de esquerda que reúne forças políticas como a França Insubmissa, os ecologistas, os socialistas e os comunistas -- é pouco equilibrada.

"É óbvio que a coligação hoje não está muito equilibrada, porque se baseia unicamente no resultado da primeira volta das eleições presidenciais, que apontavam numa direção muito particular", afirmou Jadot, em referência ao facto de, nesse escrutínio, Jean-Luc Mélenchon ter ficado em terceiro lugar, com 21,95%, muito distante do candidato ecologista (com 4,63%), do comunista (2,28%), e da socialista (1,75%).

Fruto desse resultado, Mélenchon tomou a iniciativa de formar a NUPES, dando um lugar de destaque à força política que lidera, a França Insubmissa, que, no quadro da coligação, apresentou 326 candidatos nos 577 círculos eleitorais em disputa, contra 100 para os Verdes, 68 para os socialistas e 50 para os comunistas.

Jadot reconheceu, no entanto, que, com a coligação, os "Verdes vão ter um grupo importante na Assembleia Nacional", o que mostra que "toda a gente vai beneficiar com a união".

"Na realidade, se tivéssemos concorrido separados, teríamos muito menos deputados. Resta agora saber se, do ponto de vista eleitoral, esta coligação vai conseguir ter sucesso. Vamos ver no domingo", afirmou.

O também eurodeputado reconheceu que existem "diferenças" entre as forças políticas que constituem a união das esquerdas, designadamente no que se refere à União Europeia, com o Partido Comunista francês e a França Insubmissa a advogarem a "desobediência" a algumas regras europeias.

"Há diferenças sobre esse aspeto. Nós pensamos que, para o clima, para conseguirmos enfrentar as grandes potências -- sejam elas económicas ou estatais -- precisamos da Europa, que a planificação ecológica atual deve ser europeia, que, para enfrentarmos Putin, precisamos da União Europeia (UE). Portanto, apesar de nem tudo funcionar como queremos, continuamos a ser muito pró-europeus", referiu.

Abordando os planos de revisão dos tratados europeus tanto da França Insubmissa como dos comunistas, Jadot reconheceu que algumas regras europeias devem ser revistas, mas defendeu também que "não há nenhum tratado que impeça de fazer política".

"Quando há vontade política, os tratados perdem valor. (...) É preciso ter cuidado quando não queremos agir ao nível europeu e utilizamos os tratados como pretexto. (...) A grande pergunta é: agimos o máximo possível dentro dos tratados ou, se não revemos os tratados, não fazemos nada?", afirmou.

Jadot defendeu assim que, para a esquerda formar Governo depois das eleições, haverá "elementos que será preciso aprofundar".

"As coligações que existem na Europa, quando se formam depois de eleições com sistemas proporcionais, exigem negociações de muitas semanas, feitas perante os cidadãos. Aqui, chegámos a um acordo em dez dias. Por isso, se conseguirmos -- o que seria incrível -- obter uma maioria, haverá certas coisas nas quais vamos precisar de continuar a trabalhar, evidentemente", referiu.

A NUPES é uma coligação eleitoral liderada por Jean-Luc Mélenchon que junta vários partidos de esquerda, partilhando um programa comum e ultrapassando rivalidades históricas entre partidos de esquerda radical, como a França Insubmissa, e partidos sociais-democratas pró-europeus, como o Partido Socialista francês.

No programa da NUPES, acordado em maio, lê-se que é necessário "renegociar os tratados e as regras europeias atuais", uma vez que muitas dessas regras "estão desfasadas dos imperativos da emergência ecológica e social", elencando casos como a Política Agrícola Comum (PAC), o Semestre Europeu ou os acordos de livre comércio.