União decide sanções às Turquia na presidência portuguesa

Os líderes europeus, reunidos em Bruxelas, acordaram na última madrugada avançar com sanções contra a Turquia devido às suas ações "unilaterais e provocadoras" no Mediterrâneo oriental contra Grécia e Chipre, que deverão ser decididas durante a presidência portuguesa da União Europeia (UE).