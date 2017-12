União Europeia a 27 reúne-se para validar passagem à segunda fase das negociações do Brexit

RTP15 Dez, 2017, 07:54 / atualizado em 15 Dez, 2017, 07:54 | Mundo

Os líderes europeus - reunidos sem a presença da primeira-ministra britânica - deverão seguir a recomendação da Comissão Europeia.



Há precisamente uma semana, o executivo de Jean-Claude Juncker considerou terem sido alcançados "progressos suficientes" na primeira fase das negociações, relativas aos termos do "divórcio".



O acordo foi alcançado, designadamente nos domínios dos direitos dos cidadãos, "fatura" a pagar por Londres no quadro dos compromissos financeiros assumidos, e a questão da ausência de fronteira entre Irlanda e Irlanda do Norte.

c/ Lusa

Na quinta-feira, o primeiro-ministro, António Costa, considerou "muito positivo que se tenha chegado a um acordo nesta primeira fase, garantindo os direitos dos cidadãos", área que classificou como a mais importante das três negociadas. António Costa referiu ainda ser "motivo de ânimo" ter-se conseguido fechar esta etapa dentro do calendário previsto.Por seu lado, o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, advertiu que a segunda fase das negociações em torno do 'Brexit' - as relações futuras entre UE a 27 e Reino Unido - constituirá "o verdadeiro teste à unidade" dos 27.Paralelamente àquele que é o último Conselho Europeu do ano, realizar-se-á também hoje uma "Cimeira do Euro", no formato "inclusivo", ou seja, alargada a outros Estados-membros que não apenas os 19 que formam o espaço da moeda única.A cimeira conta com a participação do presidente do Banco Central Europeu, Mario Draghi, e do ainda presidente do Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem. Dentro de um mês, Dijsselbloem cederá o seu lugar ao presidente eleito, o ministro português das Finanças Mário Centeno.