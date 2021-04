União Europeia acelera eliminação de propaganda "terrorista" na Internet

Na sequência de um debate no Parlamento Europeu, o texto foi aprovado em segunda leitura sem votação, sem qualquer alteração ao compromisso alcançado em dezembro com o Conselho, instituição que representa os Estados-membros.



"Com este regulamento vamos desferir um golpe aos terroristas", disse a comissária europeia para os Assuntos Internos, Ylva Johansson, congratulando-se com a aprovação do texto proposto pelo executivo europeu em 2018.



O regulamento tem como alvo a divulgação de textos, imagens, gravações sonoras ou vídeos que incitem à prática ou contribuam para "crimes terroristas" ou glorifiquem essas atividades, "incluindo através da difusão de material representativo de atentado terrorista".



Permite às "autoridades competentes" de um Estado-membro emitir uma ordem de retirada a uma plataforma estabelecida noutro país da UE. As autoridades com poder para emitir essas ordens e impor sanções terão de ser definidas por cada Estado-membro.



O fornecedor é obrigado a retirar ou bloquear o acesso ao conteúdo delituoso em todos os países da UE no prazo de uma hora após a receção da ordem.



A autoridade competente do Estado no qual se encontra a plataforma tem o direito de fiscalizar, verificando no prazo de 72 horas se a decisão de retirada se justifica e não viola direitos e liberdades fundamentais.



O regulamento prevê ainda os procedimentos para reclamação e sanções, que podem chegar a multas de até 4% da faturação mundial da plataforma em caso de persistente incumprimento das suas obrigações.