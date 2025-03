União Europeia acusa Putin de não ter "qualquer interesse na paz"

"Os mísseis russos continuam a chover implacavelmente sobre a Ucrânia, trazendo mais morte e destruição. Mais uma vez, Putin mostra que não tem interesse na paz", escreveu Kaja Kallas na rede social X.

Russian missiles keep relentlessly falling on Ukraine, bringing more death and more destruction.



Once again, Putin shows he has no interest in peace.



We must step up our military support – otherwise, even more Ukrainian civilians will pay the highest price.

— Kaja Kallas (@kajakallas) March 8, 2025

"Caso contrário, mais civis ucranianos vão continuar a pagar o preço mais elevado" da guerra, justificou.

As autoridades ucranianas informaram hoje que pelo menos 11 pessoas foram mortas e outras 30, incluindo cinco crianças, ficaram feridas num ataque russo na noite de sexta-feira contra edifícios residenciais e administrativos na cidade de Dobropillya, na região de Donetsk.



O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, criticou Moscovo por usar táticas "desprezíveis e desumanas" ao atacar as equipas de resgate na área após o bombardeamento, dizendo que os ataques "mostram que os objetivos da Rússia não mudaram".

Pelo menos outras três pessoas morreram e sete ficaram feridas num ataque de drone russo a uma fábrica de processamento de carne em Bokhodukhiv, na região de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, segundo as autoridades ucranianas.

Os líderes da UE realizaram na quinta-feira uma cimeira extraordinária, onde reiteraram o seu apoio à Ucrânia e sublinharam que qualquer trégua ou cessar-fogo no país deve estabelecer as bases para um acordo de paz que deve também ser acompanhado de garantias de segurança para dissuadir a Rússia de futuros ataques, numa declaração da qual apenas a Hungria se afastou.

No entanto, os parceiros europeus não especificaram quaisquer novos apoios militares a Kiev e instaram Kaja Kallas a continuar a trabalhar numa proposta.

Além disso, os 27 Estados-membros apoiaram por unanimidade o plano da Comissão Europeia para rearmar o continente, que prevê a mobilização de até 800 mil milhões de euros em fundos nacionais e um novo instrumento de 150 mil milhões de euros financiados por dívida comum para fornecer empréstimos aos países.