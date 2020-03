União Europeia ajuda cidadãos em risco a permanecerem no Reino Unido

A falta de informações ou meios para realizar o processo de inscrição digital leva a que milhares de cidadãos europeus não consigam inscrever-se no Ministério do Interior. IO embaixador da UE no Reino Unido já anunciou que tanto Bruxelas como as embaixadas dos 27 Estados-membros do bloco, em Londres, necessitam de reunir esforços para ajudar aqueles que se encontram à margem da sociedade britânica.A embaixada revelou que as autoridades da UE têm mantido contacto com o Ministério do Interior sobre como as pessoas nas prisões do Reino Unido podem ser informadas sobre os seus direitos., afirmou Vale de Almeida.O mesmo embaixador acrescentou, em entrevista ao jornal, que ainda há “a questão de como o Reino Unido vai tratar aqueles que, por algum motivo, estão fora do prazo e não conseguirem chegar a tempo”.O ministro conservador Brandon Lewis, enquanto exercia o cargo de ministro de Segurança, sugeriu que todos aqueles que não fossem capazes de cumprir os prazos estabelecidos iriam enfrentar a deportação.

Requisitos necessários após o Brexit

Os cidadãos europeus prevalecem com os seus direitos, caso estejam há pelo menos cinco anos a residir no Reino Unido. Aqueles que pretendem uma residência temporária devem mostrar que já residiram no país durante algum período antes do final de 2020.Para os cidadãos europeus, que se encontram presos, a sentença pode apagar anos de residência acumulados. Atualmente existem cerca de quatro mil cidadãos da UE nas prisões britânicas.Vale de Almeida afirmou que as pessoas não precisam de se alarmar com a recente deportação de 17 jamaicanos com condenações, que moravam no Reino Unido há décadas.“Por enquanto, estamos a trabalhar bem com os nossos parceiros britânicos. Acho que precisamos de estra muito atentos e tentar identificar de imediato casos, em que as coisas não estejam a correr pelo melhor”, salientou o embaixador.