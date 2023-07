União Europeia analisa últimos casos da guerra na Ucrânia

O ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, participa na reunião em representação de Portugal.Em cima da mesa neste encontro vai estar a contraofensiva que as Forças Armadas ucranianas iniciaram recentemente e que não está a avançar tanto quanto era esperado. Mas desta vez há outra questão que inquieta os 27 e que vai ser abordada: a suspensão por parte de Moscovo do acordo de exportação de cereais através do Mar Negro.Na segunda-feira, a Rússia anunciou que ia suspender o acordo de exportação de cereais pelo Mar Negro a partir de portos ucranianos, argumentando que os compromissos assumidos em relação à parte russa não foram cumpridos. No encontro, os diplomatas europeus também reservarão tempo para falar sobre segurança económica e sobre a Turquia.