União Europeia avança para cooperação reforçada em defesa

13 Nov, 2017

Com a saída do Reino Unido do bloco, a UE pretende cimentar a união e a cooperação entre os países com uma nova era na defesa militar europeia. Na reunião de ministros de Negócios Estrangeiros que decorreu na manhã desta segunda-feira em Bruxelas, a discussão visou diminuir a dependência europeia das estruturas militares norte-americanas.



Após a eleição de Emmanuel Macron - assumido europeísta - para a Presidência francesa e dos avisos do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quanto ao pagamento da defesa europeia, os governos da União esperam agora forjar um novo pacto de defesa militar.O eixo franco-alemão é o motor desta iniciativa, que constitui uma ambição com 70 anos.





O planeamento e o desenvolvimento de uma defesa militar europeia foram primeira vez propostos na década de 1950, não tendo então avançado por causa da resistência britânica. Com o Brexit e a crescente pressão da Administração Trump para que a UE pague mais pela defesa e segurança, o pacto parece encontrar agora terreno fértil.



Os ministros da Defesa e dos Negócios Estrangeiros de 23 governos da UE remeteram uma notificação à alta representante para a Política Externa e Política de Segurança, Federica Mogherini, abrindo caminho à assinatura dos líderes já em dezembro.



Além do Reino Unido, que está de saída da União Europeia, à margem deste primeiro passo ficaram a Irlanda, Portugal, Malta e Dinamarca. Estes Estados-membros podem aderir numa fase posterior, uma vez que “a carta de notificação está aberta a outros países que queiram juntar-se", segundo disse Mogherini.



“Combinar as capacidades de defesa na Europa faz perfeitamente sentido do ponto de vista económico”, acentuou o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker.



A NATO, contrariamente ao que aconteceu em propostas anteriores, apoia o projeto europeu de cooperação na defesa.

A posição portuguesa

Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Croácia, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Hungria, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Polónia, República Checa, Suécia e Roménia foram os 23 Estados-membros que assinaram a notificação conjunta, na qual se comprometem a trabalhar mais de perto na área da segurança e defesa, o que inclui o desenvolvimento de capacidades de defesa conjuntas, o investimento em projetos partilhados e ainda melhorar a prontidão e o contributo operacional das forças armadas.



Portugal fez saber esta segunda-feira no Conselho da União Europeia que está a "concluir os procedimentos internos necessários" para fazer parte, "desde o início", da cooperação estruturada permanente na área da segurança e defesa, indicou em conferência de imprensa o ministro dos Negócios Estrangeiros.O projeto será apoiado por um fundo destinado à compra de armas, um fundo especial para financiar operações e dinheiro do orçamento comum da União Europeia para investigação em defesa.



À margem do Conselho de Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva referiu que 23 Estados-membros assinaram a notificação à Alta Representante para a Política de Segurança e Defesa e ao Conselho com vista ao lançamento da cooperação reforçada (PESCO, na sigla original).



Portugal, justificou o ministro, só não assinou de imediato a notificação porque quem pretendia fazê-lo agora deveria tê-lo confirmado até às 12h00 da passada sexta-feira, sendo que audiência que Augusto Santos Silva e o ministro da Defesa, Azeredo Lopes, tiverm com as comissões parlamentares de Assuntos Europeus e de Defesa tiveram lugar às 15h00.



Lisboa comunicou ao Conselho que terminará o processo de informação ao Parlamento a tempo de poder aderir ao PESCO até 11 de dezembro, data em que o Conselho deverá aprovar formalmente aprove a sua constituição.



"No quadro da lei portuguesa há pelo menos um dever de informação do Governo ao parlamento e sobretudo há, do ponto de vista político, como sempre houve, todo o interesse em envolver o Parlamento e discutir com os diferentes grupos parlamentares as condições e o significado da adesão de Portugal à cooperação estruturada permanente", sublinhou Augusto Santos Silva.



"Provavelmente o próximo Conselho, no dia 11 de dezembro, aprovará a cooperação estruturada permanente, e portanto serão membros-fundadores da cooperação estruturada permanente aqueles que aderirem até lá. A intenção do Governo é justamente que Portugal adira até ao dia 11 de dezembro, sendo membro-fundador da cooperação reforçada permanente", rematou.