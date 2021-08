União Europeia avisa talibãs: dinheiro, só com respeito pelos direitos humanos

Nas últimas horas chegaram a Espanha 150 pessoas vindas do Afeganistão. Vão ser serão distribuídas, nos próximos dias, por centros de acolhimento em diferentes países da União Europeia. Para já, estão instaladas no campo provisório da base militar em Torrejón de Ardoz, perto de Madrid. O centro está preparado para acolher até mil pessoas.