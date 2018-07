União Europeia canaliza 15 milhões de euros para apoiar a Guatemala

Lusa05 Jul, 2018, 07:46 | Mundo

Devido às necessidades de reabilitação e reestruturação naquele país, a União Europeia pretende ajudar a Guatemala com um fundo de dez milhões de euros e uma doação de cinco milhões de euros.

"As modalidades para a ativação desses fundos estarão sujeitas a consultas técnicas com as autoridades guatemaltecas para serem disponibilizados o mais rápido possível", informou a União Europeia (UE) em comunicado, acrescentando ainda que vão ser canalizados cerca de 400.000 euros através da Cruz Vermelha da Guatemala para a compra de bens essenciais.

A UE enviou para o terreno quatro especialistas em fluxos de material vulcânico, monitorização de infrassons, alerta precoce e gestão de risco de forma a "apoiar o país a enfrentar os riscos decorrentes da atividade do vulcão do Fogo", para além de quatro membros do Centro de Coordenação de Resposta de Emergência da Direção de Ajuda Humanitária da Comissão Europeia.

As duas equipas vão permanecer na Guatemala até 21 de julho, segundo a UE.

O embaixador da União Europeia na Guatemala, Stefano Gato, afirmou esperar que este apoio sirva para melhorar as condições de vida das populações que enfrentam uma situação muito difícil.

Pelo menos 113 pessoas morreram na erupção que começou a 3 de junho, mas apenas 85 corpos foram identificados até ao momento.

O vulcão lançou torrentes de lama superaquecida pelas encostas onde se situavam pequenas aldeias e 1,7 milhões de pessoas foram afetadas.