União Europeia condena míssil disparado pela Coreia por ameaça à paz e segurança

Lusa 28 Jul, 2017, 22:18 | Mundo

A diplomacia europeia considera que este tiro de míssil "é uma violação flagrante das obrigações internacionais da Coreia do Norte, tal como está determinado em muitas resoluções do Conselho de Segurança da ONU".



No mesmo comunicado, a UE adverte Pyongyang "de abster-se de novas provocações que podem aumentar as tensões regionais e mundiais".