União Europeia cria grupo para ajudar à crise na Venezuela

O plano é cumprir esse objetivo em 90 dias.



A decisão foi tomada pelos ministros dos negócios estrangeiros da União Europeia como explicou o ministro dos negócios estrangeiros, Augusto Santos Silva.



A primeira reunião será na próxima semana.



O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, voltou a oferecer-se para ajudar a encontrar uma solução política para o que se passa na Venezuela.



O porta-voz do secretário-geral da ONU disse que a disponibilidade de António Guterres surge na sequência de uma carta que lhe foi enviada pelo autoproclamado presidente Juan Guaidó.



Juan Guaidó escreveu no sábado a Guterres pedindo mecanismos de apoio para fazer face à crise humana.



António Guterres respondeu que a ONU está preparada para aumentar a atividade na Venezuela nas áreas da assistência humanitária e desenvolvimento.



Mas para isso precisa do consentimento e da cooperação do Governo de Nicolás Maduro que é o presidente reconhecido pelas Nações Unidas.