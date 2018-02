União Europeia denuncia turismo de ocupação dos israelitas

Paulo Alexandre Amaral - RTP01 Fev, 2018, 20:48 / atualizado em 01 Fev, 2018, 21:02 | Mundo

O diário britânico The Guardian, que avança com a notícia, cita um relatório confidencial que refere projetos em áreas de Jerusalém Ocidental, parte da cidade santa ocupada por Israel desde 1967. Estes locais, refere o documento, estão a ser usados “como instrumento político para alterar a narrativa histórica e apoiar, legitimar e promover a expansão dos colonatos” israelitas em terra palestiniana, prática que é condenada pela comunidade internacional.



De acordo com o relatório, os responsáveis dos colonatos estão a levar a cabo a implementação de escavações em áreas situadas no coração de circunscrições de maioria árabe, havendo ainda a proposta de um teleférico que fará paragens em terras confiscadas pelos israelitas e a construção de parques nacionais nos territórios ocupados.



Refere o Guardian que o relatório, elaborado anualmente pelos chefes de missão da UE em Jerusalém, apresenta “um quadro sombrio, em que a situação global na cidade e as perspetivas de paz tinham piorado”.



O crescente número de propostas para a instalação de novos colonatos israelitas e o isolamento físico dos palestinianos através de um estrito esquema de permissões de circulação fizeram com que “a cidade tivesse deixado drasticamente de ser o centro económico, urbano e comercial palestiniano que foi em tempos”.

"Uma narrativa"



A estratégia para reescrever a História, referem os representantes da união Europeia, assenta agora no desenho de um circuito arqueológico destinado aos turistas que que conta com a chancela do Executivo israelita e a cooperação de organizações privadas dos colonatos.



Pode ler-se no documento que está a ser estabelecida “uma narrativa baseada na continuidade histórica da presença dos judeus na região com o ignorar das restantes religiões e culturas” naqueles territórios.



Um dos projetos apontados pela missão europeia é a Cidade de David, um parque arqueológico patrocinado pelo Governo nos arredores de Silwan e que proporciona passeios nas ruínas da Velha Jerusalém. Trata-se de um projecto operado e controlado por uma organização de colonos que “promove unicamente a narrativa judaica, isolando o lugar do seu contexto palestiniano”.



A realidade é, no entanto, bem diferente: apenas 450 colonos vivem na região, sob forte proteção do exército israelita, habitando uma região com uma população de cerca de dez mil palestinianos. Um cenário propício à expropriação de propriedade e expulsão dos palestinianos, de acordo com o relatório da União Europeia agora analisado pelo Guardian.