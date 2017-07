União Europeia despede-se de Helmut Kohl no Parlamento Europeu

A homenagem decorreu no Parlamento Europeu em Estrasburgo, França, na presença do Presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, do Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, do Presidente do Parlamento Europeu, Antonio Tajani.



A chanceler alemã Angela Merkel, considerada delfim de Kohl, discursou durante a homenagem.



Estiveram presentes numerosos convidados, incluindo os ex-soberanos de Espanha, o rei Juan Carlos e a rainha Sofia, o ex-primeiro ministro de Espanha, Felipe Gonzalez, o ex-Presidente dos EUA, Bill Clinton, e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.



O ex-Presidente da República portuguesa, Cavaco Silva, esteve presente na cerimónia.



O legado do ex-chanceler alemão, crucial para a reunificação da Alemanha, foi recordado sobretudo pela sua defesa do ideal europeu.



Jean Claude Juncker lembrou o "amigo" que merece "descansar em paz" depois de uma "vida cheia".

Antes, o Presidente do Parlamento Europeu lembrou o "gigante político", o "paladino da liberdade e da democracia, protagonista da reunificação do nosso continente".Depois das cerimónias de homenagem em Estrasburgo, o corpo de Helmut Kohl seguirá para a Alemanha, onde será sepultado com todas as honras.