União Europeia e Londres chegam a acordo sobre primeira fase do Brexit

Jorge Almeida - RTP08 Dez, 2017, 08:20 / atualizado em 08 Dez, 2017, 10:31 | Mundo

A recomendação de Bruxelas baseia-se no relatório conjunto acordado pelos negociadores da Comissão e do Governo do Reino Unido, que foi hoje subscrito pela primeira-ministra britânica, Theresa May, durante uma reunião, em Bruxelas, com o presidente do executivo comunitário, Jean-Claude Juncker.









Segundo Bruxelas, foram efetuados "progressos suficientes" nos três domínios prioritários: direitos dos cidadãos, diálogo sobre a Irlanda/Irlanda do Norte e acordo financeiro com o Reino Unido, considerando o negociador-chefe da UE, Michel Barnier, que "serão protegidas as opções de vida dos cidadãos da UE que vivem no Reino Unido".O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, afirmou que "o mais difícil ainda está para vir"."Estes cidadãos, assim como os cidadãos britânicos que vivem na UE a 27, conservarão os seus direitos após a saída do Reino Unido da UE. A Comissão garantiu igualmente que todos os procedimentos administrativos para os cidadãos da UE que vivem no Reino Unido serão simples e pouco dispendiosos", indica a Comissão em comunicado.O primeiro-ministro da Irlanda do Norte, Leo Varadkar, mostrou-se optimista com o acordo alcançado.Se os chefes de Estado e de Governo da UE, que se reúnem em Bruxelas na próxima semana, concordarem com a avaliação da Comissão, poderão então ter início "de imediato" os trabalhos para a segunda fase das negociações, referente à futura relação (designadamente comercial) entre a União a 27 e o Reino Unido.