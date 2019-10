União Europeia e Reino Unido anunciam entendimento para saída ordenada

A poucas horas do início do Conselho Europeu, União Europeia e Reino Unido anunciam um entendimento para uma saída ordenada. A decisão final está agora do lado de Londres, onde o parlamento terá que dar luz verde ao acordo alcançado em Bruxelas.

Depois de uma maratona negocial, foi alcançado o acordo. Finalmente Bruxelas e Londres conseguem entender-se sobre uma saída ordenada do Reino Unido da União Europeia.



O anúncio foi feito nas redes sociais. Jean-Claude Juncker fala de um acordo justo e equilibrado e apela ao Conselho Europeu que dê luz verde ao documento. Do outro lado, Boris Johnson saudava um bom acordo.





Para o negociador chefe da União Europeia, o mais importante foi garantir os direitos dos cidadãos. Michel Barnier diz que foram ultrapassadas as divergências quanto à questão da fronteira entre os dois territórios irlandeses.





Mas depois do acordo com Bruxelas, Boris Johnson precisa da luz verde do Parlamento britânico - uma tarefa que não é fácil, depois de esta manhã os líderes do Partido Democrático Unionista da Irlanda do Norte terem anunciado que não poderiam aceitar o que estava a ser negociado com os 27.

Mas dizem estar dispostos a continuar a dialogar com Boris Johnson, sempre com o objetivo de garantir que as duas Irlandas não voltam a estar separadas por uma fronteira.O primeiro-ministro britânico já anunciou que acredita que todo o processo estará concluído até 31 de outubro.