União Europeia homenageia Helmut Kohl

Na cerimónia organizada pelas três instituições europeias, o caixão do antigo chanceler alemão vai estar em câmara ardente e será coberto com a bandeira Europeia.



Para além dos presidentes das três instituições europeias, estão previstos discursos do Presidente francês, da chanceler alemã, do antigo primeiro-ministro espanhol, Felipe González, e do antigo Presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton.



Depois desta cerimónia europeia, o caixão vai ser transportado para a Alemanha, onde o antigo chanceler vai ser enterrado.



Helmut Kohl foi chanceler da Alemanha entre 1982 a 1998. Foi considerado o arquiteto da reunificação alemã, e um pilar da construção europeia.



Morreu no dia 16 de junho, aos 87 anos.