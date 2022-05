União Europeia não causou "transformação fundamental" no Sahel

Para a investigadora do IPRI, entre os defeitos da ação da UE está a frequente rotação dos elementos destacados, pois "não permitiu sedimentar relações, incluindo com chefias", nem fomentou "a partilha das suas experiências após as operações".

A título de exemplo, refere que apesar "do seu papel construtivo" e da junção de militares e civis, a Missão de Formação da UE no Mali "continuou a confrontar-se com o desafiante contexto nacional, incluindo uma contínua falta de recursos humanos e corrupção".

Com experiência no terreno e por várias vezes consultora independente em avaliações externas da UE, Ana Carina Franco explica à Lusa que a intervenção militar europeia na região do Sahel, afetada pelo fundamentalismo islâmico, "corresponde sobretudo a` de um Estado-membro, a França", muito concentrada no Mali.

Face ao recente corte de relações entre Paris e a junta militar no poder em Bamako, tanto a França como a UE suspenderam operações, sendo espectável que a presença europeia "se procure concentrar no país vizinho, o Níger".

Na base da retirada está a contratação, por parte da junta, de mercenários do Grupo Wagner, "com o apoio das forças armadas russas", cuja parceria com o exército maliano já provocou "graves violações de direitos humanos".

Ana Carina Franco descreve "uma clara preferência por atores não tradicionais, como a Rússia", que não exigem "contrapartidas como o cumprimento de calendários eleitorais" e beneficiaram da "frustração prolongada dada a continuação da violência" apesar da intervenção ocidental.

Questionada sobre o novo Mecanismo Europeu de Apoio à Paz, Ana Carina Franco confirma que abre "a possibilidade de fornecer equipamento letal", mas "a concentração de esforços -- e atenção -- no apoio à Ucrânia" pode significar, pelo contrário, uma redução do financiamento para as operações no Sahel.

Assim, destaca a "probabilidade de apoio crescente a coligações `ad-hoc`" já financiadas por mecanismos passados, entre as quais o G5 Sahel, que o Mali decidiu abandonar em 15 de maio.

Além de condenar a posição de Bamako, o Parlamento Europeu já adotara, no dia 5 de maio, uma nova resolução "sobre as ameaças à estabilidade, à segurança e à democracia na África Ocidental e no Sahel", na qual pediu uma abordagem que, além da componente militar, incluísse o reforço da sociedade civil nos países afetados pela violência e um combate eficaz às suas causas socioeconómicas.

Há, segundo Ana Carina Franco, uma maior consciencialização face ao "nexo segurança-desenvolvimento" na UE, não obstante o seu portefólio de ação externa sempre ter abarcado "programas de apoio à sociedade civil, incluindo para prevenção do extremismo violento".

Bruxelas mostra-se cada vez mais ciente de que "a presença do Estado em todo o território não garante por si só a estabilidade", tanto que a "estratégia revista para o Sahel (de 2021, substituindo a de 2011) já aposta na vertente civil".

Quanto à exportação do fundamentalismo islâmico, a investigadora do IPRI avança que o Sahel e, em particular, a zona de Liptako-Gourma (nas fronteiras entre o Mali, Burkina Faso e Níger) "continuam a sofrer da larga expansão de afiliados da Al-Qaida e do Daesh [Estado Islâmico]".

Para responder à proliferação dos ataques na Costa do Marfim, Benim e Togo, sobretudo "junto às zonas fronteiriças a norte com o Mali e o Burkina Faso", existem "planos para a redistribuição da presença francesa no dito `flanco sul`, correspondente aos países do Golfo da Guiné".

O Sahel tem sido afetado por conflitos separatistas, disputas por terras entre agricultores e criadores de gado, corrupção e pobreza, que contribuem para uma fraca implantação do Estado e para a falta de perspetivas entre a população jovem, facilitando o recrutamento dos movimentos fundamentalistas islâmicos.

A região é também afetada por secas e inundações e pela crise alimentar que se vive e toda a África Ocidental, agravada pela pandemia de covid-19 e pela invasão russa da Ucrânia, que originou problemas nas exportações de cereais e fertilizantes.