União Europeia pede a Pequim que ajude a pôr fim à guerra na Ucrânia

A União Europeia fez mais uma diligência para tentar acabar com a Guerra na Ucrânia. O Presidente do Conselho Europeu foi à China pedir ao Governo que use a influência junto de Vladimir Putin. Charles Michel pediu também às autoridades chinesas para que não forneçam qualquer tipo de armamento à Rússia.