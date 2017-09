União Europeia "precisa mais do que nunca de governo alemão forte"

Sandra Salvado - RTP25 Set, 2017, 14:50 / atualizado em 25 Set, 2017, 14:55 | Mundo

“A União Europeia precisa, agora mais do que nunca, de um governo alemão forte”, disse Juncker numa carta enviada a Merkel, segundo informou o seu porta-voz Margaritis Schinas.



O presidente da Comissão Europeia conversou com a chanceler alemã e deu-lhe os parabéns pela “vitória histórica pela quarta vez consecutiva”. O novo governo alemão deve ser “capaz de dar forma ativamente ao futuro do nosso continente”, acrescentou Juncker, citado pela agência France Presse.



Além disso, o chefe do Executivo comunitário expressou a confiança de que as negociações para a formação de um governo de coligação “contribuirão para isso”.



Questionado sobre a ascensão da extrema-direita nas eleições alemãs, o porta-voz afirmou que “a Comissão Europeia tem fé na democracia”.

Questionar ou destruir a União?

Margaritis Schinas lembrou que Juncker se pronunciou em várias ocasiões sobre “a necessidade de evitar a autocomplacência” e “distinguir entre aqueles que questionam as nossas políticas dos que simplesmente querem destruir a União Europeia”.



Falou ainda sobre “dar respostas políticas às preocupações reais das pessoas frente ao discurso populista e explicar a Europa melhor”.



Gianni Pittella, presidente do grupo dos socialistas e democratas europeus, também se pronunciou esta segunda-feira sobre os resultados das eleições alemãs e agradeceu a Schulz pela “paixão” demonstrada durante a campanha, que “infelizmente não foi suficiente”.



Pittella disse que agora começa a “fase de renovação” no partido socialista alemão, que estará na oposição nesta legislatura, algo “em linha com o que decidimos fazer aqui no Parlamento Europeu”.



A chanceler alemã Angela Merkel alcançou, como se esperava, um quarto mandato nas eleições de domingo. Todavia, a sua União Democrata-Cristã terá de encetar agora um complexo processo negocial para formar um governo suportado por maioria parlamentar.



Dirigente da AfD recusa grupo

"Farei tudo o que puder"

c/ agências

Esta segunda-feira, Frauke Petry, uma das líderes da Alternativa para a Alemanha, o partido da extrema-direita, anunciou que não vai fazer parte do grupo parlamentar e que será uma deputada independente.Além disso, criticou os comentários de Alexander Gauland em que este prometeu “caçar Merkel”. Resta saber o que esta decisão significa, já que Petry foi a líder mais votada da AfD no seu círculo eleitoral.Frauke Petry, considerada durante muito tempo como a líder de maior destaque da AfD, menos visível nos últimos meses, saiu intempestivamente de uma conferência de imprensa, depois de afirmar que assumirá o seu lugar como independente e que não fará parte do grupo parlamentar do partido.“Acho que devemos admitir que hoje existe uma discórdia dentro do AfD. Não devemos apressar as coisas porque a sociedade está a pedir um debate aberto”, disse Frauke numa conferência de imprensa com outros líderes partidários.Petry disse ainda que o seu objetivo é provocar uma “guinada conservadora” no Parlamento em 2021. “Farei tudo o que puder para conseguir isso, de forma a que as ideias sensatas nas quais o AfD tem trabalhado desde 2013 se tornem uma realidade política”, acrescentou.Sem responder a mais perguntas, Frauke Petry disse apenas que haverá mais notícias suas nas próximas semanas.Os resultados finais dão 33 por cento dos votos à CDU da chanceler e à aliada União Social-Cristã (CSU) da Baviera, abaixo dos 41,5 por cento de há quatro anos.O Partido Social-Democrata foi segundo, com 20,5 por cento, abaixo dos 25,7 por cento de 2013. O número um Martin Schulz deixou claro que o SPD não estará disponível para reeditar a grande coligação com Merkel.A Alternativa Para a Alemanha (AfD) somou 12,6 por cento dos votos, seguindo-se o Partido Liberal (FDP), que regressa ao Parlamento ao fim de quatro anos, com 10,7 por cento.O líder dos liberais, Christian Lindner, já estabeleceu uma condição para entrar no governo: a rejeição da reforma da Zona Euro idealizada pelo Presidente francês, Emmanuel Macron.A formação Die Linke - A Esquerda - conseguiu 9,2 por cento, ligeiramente acima dos Verdes, com 8,9 por cento.A formação de um governo não vai ser fácil, já que Angela Merkel tem agora de negociar com dois partidos de ideais opostos para poder governar.