União Europeia prestes a iniciar avaliação do Estado de Direito país a país

Estes são os principais critérios que os 27 devem cumprir para terem acesso aos fundos europeus e que a UE vai verificar num exercício de fiscalização sem precedentes na sua história.A União Europeia pretende tornar este exercício numa prática regular a partir de agora, passando o mesmo a assemelhar-se ao chamado semestre europeu, que obriga os Estados-membros a prestar contas anualmente sobre os seus planos orçamentais para que a UE possa travar e punir eventuais desvios que coloquem em risco a estabilidade financeira do bloco.Neste caso,, tendência que se tem feito sentir em países como a Hungria ou a Polónia.O escrutínioTerá lugar à porta fechada no Conselho de Ministros de Assuntos Gerais da UE, no qual costumam participar os titulares das pastas dos Negócios Estrangeiros ou dos Assuntos Europeus de cada país.Nos próximos meses serão avaliados os restantes Estados-membros, normalmente por ordem alfabética, pelo que Portugal deverá constar mais no final da lista.dos restantes países do grupo.

“A supervisão terá uma natureza preventiva e permitirá à Comissão reagir de forma muito mais imediata”, avançou ao jornal espanhol El Pais uma fonte diplomática.

O processo que agora se inicia tem por base um relatório recente da Comissão Europeia sobre a situação do Estado de direito em cada país, documento elaborado com cautela por ter sido a primeira vez que Bruxelas avaliou assuntos tão internos e sensíveis como “o sistema judicial, a luta contra a corrupção, o pluralismo dos meios de comunicação e outras questões institucionais relacionadas com os controlos e os equilíbrios”.O relatório em questão reuniu informação suficiente para que o escrutínio que se aproxima consiga destacar

Hungria e Polónia contra fiscalização

A Comissão acredita que a repetição periódica desta fiscalização, unida ao mecanismo que a partir de 2021 permitirá suspender o acesso aos fundos europeus a países nos quais se detete um risco de desvio da democracia, representará um marco na defesa do Estado de direito.“Em dois ou três anos estaremos numa situação completamente diferente”, defendeu na sexta-feira Renate Nikolay, chefe de gabinete da vice-presidente da Comissão Europeia, Vera Jourova.O reforço da vigilância tem também na sua base motivações económicas, com Bruxelas a recear que a falta de segurança jurídica em alguns países ponha em perigo a integridade do mercado interno.fonte da UE.A decisão de Bruxelas não foi bem recebida pela Hungria e pela Polónia, que acusam a Comissão de abusar dos seus poderes e de invadir a soberania nacional., o que colocaria um entrave não só aos fundos de coesão como também ao recém-criado fundo de recuperação para fazer frente à pandemia de Covid-19.

O Governo nacionalista do primeiro-ministro húngaro tem vindo a gerar discórdias com parceiros europeus, que receiam uma erosão dos padrões democráticos. A Polónia foi o único país que se aliou aos ideais da Hungria, levantando por isso dúvidas semelhantes aos restantes Estados-membros.

A União Europeia garante, porém, não estar a “invadir as competências de nenhum país”., justificou Renate Nikolay.Fontes diplomáticas ouvidas pelo mesmo diário espanholconsideraram que “o novo semestre europeu do Estado de direito marcará uma viragem na vigilância do cumprimento de valores fundamentais que até agora eram dados como garantidos entre os parceiros comunitários, mas que entretanto foram colocados em causa pelos comportamentos iliberais de alguns países”.O líder húngaro, que tem construído aquela que tem sido chamada de “democracia iliberal”, rejeita as acusações da UE e argumenta que Bruxelas permite a outros países fazer aquilo que a Hungria é castigada por fazer.