União Europeia procura reforçar a cooperação com os Balcãs Ocidentais

Numa altura de tensões geopolíticas pelos quase dois anos de guerra na Ucrânia e pelos dois meses de intensos conflitos no Médio Oriente entre Israel e o grupo islamita palestiniano Hamas, funcionários europeus afirmaram que esta cimeira UE-Balcãs Ocidentais será “um dos eventos mais importantes de todo o ano no domínio dos Negócios Estrangeiros, da Segurança e da Defesa” entre ambos os blocos, visando então reforçar parcerias nestas áreas.Um rascunho da declaração final desta cimeira, a que a agência Lusa teve acesso, indica que o encontro (com os líderes dos 27 Estados-membros da União e também da Albânia, Bósnia-Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedónia do Norte e Sérvia) visa “aproximar” os dois blocos, “preparando o terreno para a adesão e trazendo benefícios concretos aos seus cidadãos já durante o processo de alargamento”.A cimeira UE-Balcãs Ocidentais realiza-se um dia antes do início de um Conselho Europeu decisivo, no qual se discutirá a eventual abertura de negociações formais com a Ucrânia relativamente a um futuro alargamento.Esta é a terceira cimeira UE-Balcãs, após uma na Eslovénia em 2021 e outra na Albânia em 2022.Portugal estará representado neste encontro de alto nível pelo primeiro-ministro, António Costa, que há dias esteve nos Balcãs Ocidentais para reafirmar o compromisso de Portugal sobre o alargamento da UE à região.