União Europeia rejeita "com firmeza" uso político da pressão migratória pela Turquia

A rejeição do bloco europeu surgiu no final de uma reunião extraordinária de ministros do Interior da UE em Bruxelas, para discutir a crise de migrações nas suas fronteiras externas, em particular na Grécia, depois de a Turquia ter decidido "abrir as portas" da Europa aos refugiados.





O Conselho da União Europeia "rejeitou vivamente a utilização de migrantes enquanto arma de arremesso político" pelas autoridades turcas, deplorando que Ancara utilize os refugiados como "arma".





Palavras de Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna de Portugal, à saída da reunião, dando conta da total solidariedade da UE para com Bulgária, Chipre e, sobretudo, Grécia, o país mais pressionado pela nova crise migratória.





O ministro português referiu que Portugal concorda com a solidariedade expressa pelo Conselho, razão pela qual já disponibilizou material para ser enviado aos migrantes, que disse serem "os últimos culpados" da atual situação.





Cabrita revelou que Portugal vai enviar ajuda humanitária mas "não participará em ações de contenção em fronteiras terrestres". "Dois pesos e duas medidas"



Esta tarde, em Ancara, o Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, reuniu-se com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, esta tarde em Ancara, para debater o destino de milhares de pessoas bloqueadas junto às fronteiras terrestres da Grécia e da Turquia.







O resultado foi inconclusivo.

"Até hoje, nenhuma proposta concreta" da União Europeia, para lidar com a crise, "foi colocada na mesa, mas esperamos que, de alguma forma, eles formulem esse plano em breve e no-lo transmitam, para o pormos em prática rapidamente, caso cheguemos a acordo", comentou o porta-voz presidencial turco, Ibrahim Kalin, aos repórteres.







Ancara criticou igualmente o apoio anunciado por Bruxelas aos Governos búlgaro e grego, para lidar com a ameaça de entrada de migrantes.







Terça-feira, a UE anunciou uma ajuda financeira de até 700 milhões de euros, dos quais 350 milhões de euros estão já disponíveis, a aplicar na gestão da monitorização das fronteiras e dos casos de migrações, em questões como infraestruturas e processos.





"A União Europeia usa dois pesos e duas medidas, quando mobiliza em poucos dias centenas de milhares de euros para a Grécia, mas recorre à burocracia como uma desculpa quando se refere à Turquia", acrescentou Kalin.







Desde sexta-feira, quando começaram a circular rumores de que as fronteiras turcas com a UE iram ser abertas, vagas incessantes de migrantes têm abandonado os seus locais de residência na Turquia, para tentar entrar em solo europeu.





As estimativas turcas falam em mais de 13.500 pessoas, as das agências internacionais referem cerca de 10 mil.







A Turquia justifica a sua decisão de abrir as fronteiras com a incapacidade de acolher mais refugiados sírios e exige que a União Europeia partilhe o fardo, sob pena de ter de lidar com uma nova invasão.



Ofensiva turca



Tanto a Bulgária como a Grécia reforçaram as suas fronteiras, para impedir a entrada dos migrantes. A União Europeia cerrou fileiras atrás de ambas.







Nos seus esforços para pressionar Bruxelas, a Turquia diz estar a preparar-se para apresentar uma queixa ao Tribunal do Direitos Humanos contra a forma como Atenas tem tratado os migrantes.





Ancara acusou esta quarta-feira a guarda costeira grega de disparar contra botes de migrantes que tentam a travessia marítima para alcançar solo europeu.





Atenas respondeu que a polícia turca tem estado a ajudar a travessia dos migrantes, incluindo o acompanhamento dos barcos até à zona marítima fronteiriça.







A pedido da Grécia, foi anunciada a ativação do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, para fornecer equipamentos médicos, abrigos, tendas, cobertores e outros mantimentos necessários.





A Comissão Europeia prometeu já "apoiar os Estados-membros que estão a ser brutalmente pressionados".







"As fronteiras da Grécia, da Bulgária e do Chipre são as fronteiras europeias e o nosso apoio a estes Estados-membros para lidar com circunstâncias extraordinárias será inequívoco", vincou Margaritis Schinas, vice-presidente do executivo comunitário.





A Grécia, em particular, "enfrenta uma situação desafiante e sem precedentes" e que, referiu Schinas, necessita de apoio da União Europeia para essa "tarefa difícil".



Pacote de auxílio europeu



Em conferência de imprensa em Bruxelas, esta quarta-feira, o responsável comunitário, que acumula a pasta da Promoção do Modo de Vida Europeu, anunciou um pacote de medidas de apoio à Grécia, para fazer face à pressão migratória no país, esperando evitar o "cenário dramático" e a crise migratória de 2015.







O plano inclui, por exemplo,(EASO).





Os comissários desbloquearam ainda recursos para a realização de duas operações de intervenção rápida nas fronteiras, pela Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira (Frontex), nas fronteiras terrestres e marítimas entre a Grécia e a Turquia.







À Frontex caberá, também, coordenar um novo programa para um retorno mais rápido de pessoas sem direito a permanecer na Grécia.



Hungria disposta a tudo





O primeiro-ministro húngaro, Víktor Orbán, disse que a nova vaga de migrantes que estão a tentar entrar na União Europeia vindos da Turquia têm de ser detidos tão a sul quanto possível e anunciou que o seu Governo está pronto a ajudar no que for preciso a manter a linha de fronteira grega.





"Não vai bastar defender apenas a fronteira greco-turca", afirmou Orban, um populista firmemente anti-migração, numa conferência de imprensa ao lado de outros líderes da Europa central.



"Como último recurso, tal como em 2015, irão estar os húngaros", lembrou. "Mesmo se a tentativa grega for bem sucedida, a fronteira da União Europeia tem de ser defendida... o que a Hungria fará", garantiu.







"Iremos dar toda a ajuda que pudermos à Grécia para parar isto", prometeu. "Temos de fazer alguma coisa" quanto aos migrantes, acrescentou.



Em 2015, a Hungria ergueu cercas de arame farpado para impedir milhares de migrantes de atravessarem o país rumo à Alemanha, à Áustria e a França.



Há anos que o primeiro-ministro húngaro faz campanha por defesas europeias fortes contra os migrantes vindos de África e da Ásia, antes de sequer entrarem em solo europeu.



Esta quarta-feira, Orban afirmou que cerca de 130 mil migrantes se mantêm nos balcãs, onde chegaram em vagas migrantes recentes.





C/Lusa