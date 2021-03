União Europeia tenta "esforço adicional para aumentar capacidade de produção" de vacinas

Segundo o primeiro-ministro português, o comissário Thierry Breton fará, ao mesmo tempo, tudo para “, incluindo a proibição de exportações, se tal vier a ser necessário, mas salvaguardando sempre as cadeias de fornecimento que são indispensáveis assegurar para o bom funcionamento da indústria, quer na Europa quer fora da Europa”.António Costa disse ainda terem sido importantes, no Conselho Europeu desta quinta-feira, as intervenções da presidente do Banco Central Europeu e do presidente do Eurogrupo, que sublinharam a necessidade de, por um lado,, e por outro lado “a necessidade de acelerarmos a aplicação dos programas de recuperação e resiliência”.“Neste momento, dos 27 Estados-membros, já 23 Estados ou ratificaram ou já têm calendarizada a ratificação até meados de abril da decisão sobre os recursos próprios da União, sem a qual a Comissão não pode proceder à emissão da dívida que financie os programas”, explicou o chefe de Governo.Durante o Conselho Europeu “, para iniciarem o processo negocial com a Comissão, de forma a que os programas de recuperação possam ter uma execução mais rápida possível”, avançou António Costa.

Neste Conselho Europeu destacou-se ainda a participação do Presidente norte-americano, Joe Biden. “Foi um momento simbólico muito importante de reafirmação mútua da prioridade que as relações transatlânticas têm quer para a Europa, quer para os Estados Unidos”, descreveu o primeiro-ministro português.

a Europa se tem distinguido por ser o espaço económico que mais tem exportado vacinas, nomeadamente no âmbito do programa Covax, aplicado em países em desenvolvimento em África ou na América do Sul.



O caminho “não se faz numa guerra comercial, numa guerra de bloqueio. Pelo contrário, faz-se mobilizando um esforço comum para enfrentar este desafio comum”, considerou.



Questionado sobre a possibilidade de levantamento de patentes, o líder do Governo português respondeu que essa "não é uma questão que esteja em cima da mesa, porque o bloqueio na produção das vacinas não está numa discussão sobre titularidade de patentes ou de concessão de licenças, está mesmo na capacidade industrial para utilizar o que está patenteado para aumentar a produção".

Von der Leyen considera que vacinação podia ter sido mais rápida

Esta quinta-feira, a presidente da Comissão Europeia afirmou que a União Europeia podia já "ter sido muito mais rápida" na vacinação contra a Covid-19 "se as farmacêuticas tivessem cumprido os contratos", mas disse manter os objetivos de imunização.



"A vacinação está agora finalmente a progredir de forma constante e [...], se olharmos para o número de pessoas que foram totalmente vacinadas na Europa, são 18,2 milhões, pelo que 4,1% [dos cidadãos] já receberam as duas doses da vacina, mas é claro que todos sabemos que poderíamos ter sido muito mais rápidos se todas as empresas farmacêuticas tivessem cumprido os seus contratos", declarou Ursula von der Leyen.



Falando aos jornalistas no final da cimeira virtual de líderes consagrada aos problemas com a campanha de vacinação contra a Covid-19 na UE, a líder do executivo comunitário disse esperar que as farmacêuticas "aumentem as suas entregas tal como contratadas no segundo trimestre" deste ano, para o processo de imunização "ganhar ritmo".



"No geral, se olharmos para o segundo trimestre e o que está contratualizado, isso significa que estamos no bom caminho para atingir o nosso objetivo de que este verão tenhamos 70% da população adulta da UE vacinada", adiantou Ursula von der Leyen.