União Europeia vai impor novo pacote de sanções contra a Rússia

A União Europeia vai avançar com um novo pacote de sanções contra a Rússia. Desta vez em coordenação com o G7, o grupo dos sete países mais industrializados do mundo. Na cimeira de Versalhes os 27 discutiram o reforço do apoio à Ucrânia e medidas para proteger a União Europeia dos efeitos da guerra.