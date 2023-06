União Europeia volta a discutir o apoio à Ucrânia

Na reunião do Conselho de Negócios Estrangeiros, que decorre no Luxemburgo, será discutido o apoio da UE à Ucrânia, nomeadamente no âmbito do Mecanismo Europeu de Apoio à Paz (MEAP).O MEAP foi criado em 2021 para apoiar parceiros da UE nas áreas militar e da defesa, com o principal objetivo de prevenir os conflitos, preservar a paz e reforçar a segurança e a estabilidade internacionais.As relações com a América Latina estão também na agenda desta reunião em que Portugal estará representado pelo ministro João Gomes Cravinho.A reunião foi convocada antes da crise na Rússia, na sexta-feira, com a rebelião contra o comando militar russo lançada pelo chefe do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, e suspensa menos de 24 horas depois de os paramilitares terem ocupado Rostov, cidade-chave no sul do país para a guerra na Ucrânia.O presidente da Rússia, Vladimir Putin, qualificou de rebelião a ação do grupo, afirmando tratar-se de uma “ameaça mortal” ao Estado russo e uma traição.No sábado, depois do avanço de forças da Wagner até cerca de 200 quilómetros de Moscovo, Prigozhin anunciou ter negociado um acordo com o presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko.





Até ao momento, os Estados-membros também já entregaram mais de 200 mil munições e mais de 2.000 mísseis à Ucrânia.



Em meados de abril, o Conselho da UE adotou uma verba de mais mil milhões de euros ao abrigo do MEAP para entregar munições às Forças Armadas ucranianas, sendo que, somando esta verba com as sete parcelas anteriores, o total da contribuição ascendia a 4,6 mil milhões de euros.