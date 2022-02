União MDFM-UDD marca congresso e congratula-se com a remodelação do Governo são-tomense

"Tendo auscultado as diversas opiniões dos membros da Comissão Política e face à necessidade de trabalhos que deverão ser ainda desenvolvidos pelas estruturas distritais junto das bases da União, decidiu-se pela fixação definitiva da data de 26 de março do corrente ano, como data de realização do Congresso Extraordinário da União MDFM-UDD", lê-se no comunicado de imprensa do partido, a que a Lusa teve hoje acesso.

O documento, datado de 07 de fevereiro, refere que o partido "reuniu no último fim de semana a sua Comissão Política alargada para a análise da situação interna do país, a situação interna do partido e perspetivar ações futuras".

"Na análise da situação interna, a União MDFM-UDD congratulou-se com a recente remodelação do XVII Governo, acreditando que face a esse novo arranjo governamental as próximas ações poderão ser mais céleres e mais dinâmicas", indica o comunicado do partido.

O anterior ministro da Saúde, Edgar Neves, membro desta formação política, demitiu-se do Governo, pelo que a União MDFM-UDD está agora representado no executivo por três secretários do Estado - da Comunicação Social, do Comércio e do Ambiente.

Tendo em vista as eleições legislativas, autárquicas e regionais previstas para outubro próximo "a União MDFM-UDD considerou igualmente ser já o momento de produção e condução de trabalhos internos e outros", considerando que o partido "deverá posicionar-se na perspetiva do seu engrandecimento".

Na análise da situação interna do país, a União MDFM-UDD refere que constatou "a preocupação da população face aos aumentos de preços de alguns produtos alimentares que se vêm verificando no mercado interno, que é o resultado da atual conjuntura internacional".

"Neste âmbito, a União MDFM-UDD lança um veemente apelo a toda a população para aderir sem reservas ao programa do Governo de incentivo à produção alimentar nacional `Bamu Chimia pá-nom bê kwa Cumé`, como forma de se mitigar o impacto do aumento dos preços dos produtos alimentares no mercado internacional", indica o comunicado assinado pelo secretário-geral do partido, Eugénio Graça, que é também secretário de Estado do Comércio e Indústria.

A União MDFM-UDD resulta da fusão, em 2017, dos partidos Movimento Democrático Força da Mudança (MDFM), do antigo Presidente da República Fradique de Menezes, e do partido União para a Democracia e Desenvolvimento (UDD) fundado em 2005 por uma ala do partido Ação Democrática Independente (ADI) liderada pelo até então presidente do partido, Manuel Diogo.

A União MDFM-UDD, em coligação com o Partido de Convergência Democrática (PCD), elegeu cinco deputados nas eleições legislativas de 2018, integrando a chamada `nova maioria` com os 23 deputados do Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe (MLSTP/PSD)conferindo apoio parlamentar ao Governo do primeiro-ministro Jorge Bom Jesus.