União para a Mudança alerta para grave crise política, económica e social na Guiné-Bissau

"O país está a viver a sua mais grave crise política, social e económica, consubstanciada, principalmente, pela gestão danosa da coisa pública, falsas promessas, intervenções e declarações públicas agressivas e intimidatórias do Presidente da República eleito coadjuvado pelo seu governo ilegal", refere, em comunicado, um comunicado da comissão permanente da UM.

A comissão permanente da União para a Mudança, que esteve hoje reunida para analisar a situação no país, considerou também que o "poder judicial" está "corroído, desgovernado, envolto em polémicas obscuras entre os seus agentes" e "submisso ao poder político".

"A pobreza extrema está a crescer de forma galopante, especulações nos preços dos produtos de primeira necessidade e nos transportes públicos, agravando o já débil poder de compra dos cidadãos e instalando o desespero no quotidiano da família guineense", salienta o partido político.

No comunicado, a União para a Mudança considerou também que tem sido "privilegiado o uso da força" contra "cidadãos indefesos" e que a comunicação social pública guineense está a ser "instrumentalizada, humilhada e reduzida a caixa-de-ressonância do poder político e governativo ilegal".

"A comunicação social privada assiste aos mais grosseiros atentados à lei da liberdade de imprensa com ameaças, perseguições, prisões arbitrárias e espancamento de jornalistas e ativistas dos media", sublinha o partido.

O partido denuncia igualmente o "enriquecimento ilícito, o suborno e a compra de consciência de cidadãos e comunidades inteiras" e a tentativa de alterar o regime semipresidencialista em vigor no país pelo presidencialismo, "com a cumplicidade de alguma autoridade" da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO).

A União para a Mudança condenou os atropelos da Constituição e das leis do país, as viagens ao estrangeiro do Presidente, Umaro Sissoco Embaló, que constituem uma autêntica "sangria do Tesouro Público", bem como a sua "ingerência" e "vã tentativa" de impor o presidencialismo.

O partido manifestou também "total e incondicional solidariedade com a luta da classe trabalhadora do país", que tem realizado sucessivas greves gerais, e apela a todos os seus simpatizantes e militantes para participarem na marcha convocada para 17 de novembro pela União Nacional dos Trabalhadores da Guiné-Bissau, principal central sindical do país.