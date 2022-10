União para o Mediterrâneo aprova declaração sobre reforço do papel das mulheres

A Conferência Regional de Alto Nível Sobre Mulheres para o Mediterrâneo, que se realiza de dois em dois anos e reuniu mais de 100 representantes e peritos internacionais, incluindo os ministros dos 42 Estados Membros da UpM, acordou em melhorar os quadros jurídicos, o acesso das mulheres à liderança na vida pública e na tomada de decisões, aumentar a participação das mulheres na vida económica e combater e prevenir a violência contra as mulheres e raparigas.

"Através dos compromissos hoje acordados, podemos produzir resultados concretos para o futuro das mulheres, em toda a sua diversidade, em todo o [espaço] euro-mediterrânico", declarou a comissária europeia para a Igualdade, Helena Dalli, citada num comunicado divulgado pela organização do evento.

"Temos acabar com a violência contra as mulheres e raparigas, e trabalhar para o fomento de sociedades onde todos temos acesso ao mercado de trabalho, participar na tomada de decisões, e estar representadas na vida pública", adiantou Dalli.

Nesta 5ª Reunião Ministerial da UpM sobre o Reforço do Papel da Mulher na Sociedade, que terá lugar até dia 27 de outubro, os Estados-membros adotaram uma declaração com recomendações concretas e ações centradas em quatro áreas prioritárias: o reforço dos quadros jurídicos, melhorar o acesso das mulheres à liderança na vida pública e na tomada de decisões, aumentar a participação das mulheres na vida económica e combater e prevenir a violência contra mulheres e raparigas.

A UpM, que agrega todos os países da União Europeia e 15 países do Mediterrâneo Meridional e Oriental, assumiu compromissos que promovem a transição para o emprego formal das trabalhadoras, apoiam o empreendedorismo das mulheres, promovem a igualdade de género e modelos inclusivos de liderança, expandem o financiamento para ações ambientais que cheguem às organizações e empresas, e a adoção de leis que definem e criminalizam todas as formas de violência contra mulheres e raparigas, incluindo a ciberviolência.

O secretário-geral da UpM, Nasser Kamel, salientou que "a igualdade de género não é apenas um direito humano fundamental, mas também um marco significativo de desenvolvimento e uma contribuição para enfrentar os desafios com que hoje nos deparamos a nível global".

O Ministro do Desenvolvimento Social da Jordânia, Ayman Al-Mufleh, afirmou que "as mulheres constituem metade da sociedade, e também deram à luz a outra metade. Há cada vez mais programas destinados a melhorar a vida e a realidade das mulheres para assegurar uma sociedade avançada e um futuro para as gerações vindouras"

Os ministros reconheceram que a igualdade de género na região euro-mediterrânica percorreu um longo caminho desde 2015. De acordo com o 1º Relatório de Progresso da UpM sobre igualdade de género, publicado em março de 2022, muitos países reforçaram quadros legais e desenvolveram novos programas e políticas a fim de aumentar a participação das mulheres nas esferas política, económica e social e de proteger as mulheres de todas as formas de discriminação e violência baseada no género.