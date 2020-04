Única solução para o conflito é pela via política - Rússia

"Moscovo está convencido de que a única solução possível na Líbia é a via da comunicação política e diplomática entre todas as partes do conflito", indicou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

Haftar, líder do executivo não reconhecido no leste da Líbia, anunciou que o Conselho Militar a que preside se dispõe a assumir o controlo político do país e que nesse sentido se retira do acordo patrocinado pela ONU em 2015 e assinado na cidade marroquina de Skhirat, que estabeleceu o governo do acordo nacional (GAN), sediado em Tripoli e dirigido por Fayez al-Sarraj.

Peskov disse que a Rússia continua em contacto com todas as partes do processo de reconciliação líbio.

O marechal Haftar não precisou que tipo de governo pretende liderar, mas sublinhou que responde ao que na sua opinião é "a vontade do povo".

Segundo o GAN, o marechal Haftar, que tenta desde abril de 2019 ocupar a capital Tripoli, pretendia com aquele anúncio "dissimular a derrota das suas milícias e mercenários" e o "fracasso do seu projeto ditatorial".

A Líbia mergulhou no caos após a queda de Muammar Kadhadi em 2011 e a ofensiva militar das forças de Haftar contra Tripoli já causou centenas de mortos e mais de 200.000 deslocados.

Haftar conta com o apoio dos Emirados Árabes Unidos, do Egito e da Rússia, sendo o GAN ajudado pela Turquia, Qatar e Itália.