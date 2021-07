UNICEF apela ao reforço do apoio a menores afetados pela pandemia

A UNICEF evidencia preocupação crescente com as crianças que ficaram sem acompanhamento durante a pandemia. Menores que ficaram sem os pais enfrentam com frequência fome e muitos outros problemas de subsistência e ainda abusos físicos e psicológicos, inclusivamente nas instituições que os recolhem. A diretora executiva do Fundo das Nações Unidas para a Infância lança hoje um apelo aos governos de todo o mundo e chama a atenção para as crianças e jovens que ficaram sem rede familiar.