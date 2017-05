UNICEF congratula-se com libertação de 82 jovens nigerianas

Lusa 07 Mai, 2017, 19:58 | Mundo

"Enfrentam um processo longo e difícil para reconstruir as suas vidas depois do horror indescritível e do trauma que sofreram às mãos do Boko Haram", sustenta um comunicado do representante do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) na Nigéria, Pernille Ironside.

Neste sentido, o organismo ofereceu-se para colaborar com as autoridades nigerianas no sentido de prestarem apoio psicológico e social às menores para que possam reunir-se com as famílias e retomar os estudos.

De momento, a UNICEF já se disponibilizou para identificar as jovens e para as submeter a exames médicos antes de serem transportadas para Abuya, onde se reunirão hoje à tarde com o presidente nigeriano.

As 82 jovens integravam o grupo de quase 200 que o Boko Haram mantinha sequestradas desde abril de 2014, quando assaltou uma escola secundária em Chibok, no noroeste, e raptou as menores.

A UNICEF elogiou os esforços do Governo nigeriano que, após largas negociações com o grupo islamita, conseguiu a libertação das sequestradas em troco da libertação de alguns suspeitos do Boko Haram.

"Continuamos profundamente preocupados com os milhares de mulheres e crianças que continuam às mãos do Boko Haram. Devemos aumentar os esforços no sentido de serem libertadas e de regressarem para junto das suas famílias", lê-se no documento.

O grupo islamita Boko Haram ganhou notoriedade internacional com o sequestro das jovens de Chibok antes de se assumir como um ramo do autoproclamado Estado Islâmico (EI) em África e de declarar o seu próprio califado islâmico no norte da Nigéria.

O Boko Haram detém atualmente o recorde do grupo terrorista mais radical no continente africano, com mais de 20.000 mortes e um milhão de deslocados.