UNICEF denuncia casamentos por obrigação

A agência da ONU para a infância fez uma recolha de dados em 82 países.



O fenómeno dos casamentos na infância e na adolescência são referidos com mais regularidade em relação às raparigas mas desta vez a atenção da UNICEF centrou-se nos rapazes.



Beatriz Imperatori, diretora executiva da UNICEF Portugal, entrevistada pela jornalista Ana Jordão, acrescenta que as vítimas são as mais vulneráveis.



A UNICEF diz que está a tentar manter as crianças mais tempo na escola.



A educação é a chave para combater este tipo de problemas e quebrar o ciclo de pobreza.