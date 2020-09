UNICEF estabelece como prioridade apoiar quatro mil crianças no campo de refugiados que ardeu

Foto: Reuters

A prioridade é apoiar as mais de quatro mil crianças que vivem no campo de refugiados de Mória, na Grécia, que foi destruído por um incêndio. A agência das Nações Unidas para a Infância está a acompanhar a situação e vai enviar ajuda. A directora-executiva da UNICEF Portugal, Beatriz Imperatori, salienta que são centenas as crianças desacompanhadas, neste campo da ilha de Lesbos.