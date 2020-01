UNICEF estima que mais de 392 mil bebés nascem no primeiro dia do ano em todo o mundo

Foto: Agencja Gazeta/Reuters

Todos os anos, em Jjneiro, a UNICEF celebra os bebés que nascem no dia de Ano Novo. Mais de 392 mil crianças nasceram neste primeiro dia de janeiro em todo o mundo, segundo as estimativas da UNICEF. Em Portugal, 213 bebés é o número previsto de nascimentos.